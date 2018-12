Troubles du Mouvement des Â« Gilets jaunes Â» : Une catastrophe pour lâ€™Ã©conomie franÃ§aise

Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a affirmé dimanche que les violences liées aux manifestations des «gilets jaunes» sont une «catastrophe» pour l’économie de son pays, évoquant une «crise de la nation».

Le ministre français de l’Économie a effectué dimanche une visite aux commerçants à Paris, au lendemain de la manifestation initiée à Paris par le mouvement des «Gilets jaunes» et qui a obligé les autorités à prendre des mesures «exceptionnelles» de sécurité, notamment en procédant à la fermeture des commerces et les autres établissements de culture et de tourisme. «C’est une catastrophe pour le commerce, c’est une catastrophe pour notre économie», a souligné M. Le Maire, devant la presse, alors que la mobilisation des Gilets jaunes entame sa quatrième semaine. En dépit des nombreuses mises en garde des autorités françaises, la journée de samedi a été marquée par une mobilisation toujours forte, ainsi que de nouvelles violences dans la capitale et en régions, dont de multiples commerces attaqués.

«C’est une période où normalement le commerce tourne bien, c’est la veille des fêtes de Noël, et, là, c’est une catastrophe», a déploré M. Le Maire, qui se trouvait près de la gare Saint-Lazare, non loin d’un foyer de troubles la veille.

Le ministre a diagnostiqué une crise à trois facettes : «une crise sociale» avec les sujets liés au pouvoir d’achat, «une crise démocratique» avec une représentativité politique jugée «insuffisante», et «une crise de la nation» face à des «fractures territoriales (...) importantes».

Tandis que le gouvernement a annoncé cette semaine l’annulation d’une hausse de la taxe sur les carburants, point de départ du mouvement, M. Le Maire a de son côté appelé, avant le week-end, les entreprises à verser une prime défiscalisée aux salariés.

«La solution ne viendra pas que de l’État, elle viendra aussi de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans l’activité économique du pays», a souligné le ministre français de l’Économie.