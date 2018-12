Pourparlers yÃ©mÃ©nites en SuÃ¨de : initiative de contrÃ´le commun sur Hodeida

L’Envoyé des Nations unies au Yémen, Martin Griffiths, a présenté hier une nouvelle initiative de contrôle commun sous supervision de l'ONU sur la ville de Hodeida aux deux parties du conflit yéménite lors de consultations de paix en Suède, alors que l'accord sur l'échange des prisonniers est en voie d'être finalisé. L’initiative onusienne sur la gestion de la ville de Hodeida consiste en le retrait de toutes les forces des éléments du mouvement "Ansarullah" (Houthis) et du gouvernement yéménite et de l'arrêt des combats, ainsi que la création d'une instance commune de gestion du port sous supervision de l'ONU. Les membres de la délégation gouvernementale yéménite, ayant confirmé avoir reçu cette proposition, comptent réagir aujourd'hui à l'initiative en tenant compte des aspects humanitaires et des "questions de souveraineté". En ce qui concerne le dossier des prisonniers, trois comités ont été formés, dont un qui se chargera de l'échange de corps des combattants décédés lors du conflit. Le second comité sera chargé, quant à lui, de réunir les prisonniers détenus par les Houthis à Sanaa et de les transporter par avion à l’aéroport de Sayoun à Hadramout, ainsi que de réunir les prisonniers aux mains du gouvernement yéménite de les envoyer à Sanaa à partir de Hadramout, toujours sous la supervision et la participation de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge internationale (CICR). La troisième commission s'occupera, pour sa part, d'enquêter sur les dossiers des personnes disparues, de la libération tout élément détenu dans l'une ou l'autre des parties et dont le nom ne figure pas dans les déclarations échangées. La délégation du gouvernement yéménite a évoqué, dans ce contexte, de "réels progrès" réalisés sur les aspects techniques des mécanismes d'échange de prisonniers lors des pourparlers.