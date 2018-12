Adrar : Plus de 230 projets

La wilaya d'Adrar a bénéficié de 234 projets, ces dernières années, relevant du secteur de la jeunesse et des sports, a affirmé, dimanche dans cette wilaya, le ministre du secteur, Mohamed Hattab. S'exprimant lors de l'inauguration de structures juvéniles et sportives dans la wilaya déléguée de Timimoun (220 km nord d'Adrar), le ministre a indiqué que «la wilaya d'Adrar s'est vu accorder 234 projets, englobant des structures de jeunes et de sports, pour un investissement de plus de 7,8 milliards DA», appelant à «accorder toute l'attention nécessaire à l'entretien périodique des installations du secteur et permettre leur pleine exploitation par les jeunes».

M. Hattab a également mis l'accent sur l'adoption de mesures susceptibles de réduire les charges d'exploitation de ces installations, notamment en ce qui a trait à leurs sources d'énergie, en recourant aux énergies propres et à la préservation de leurs espaces verts.

Le ministre a inauguré une auberge de 50 lits au nord de la wilaya déléguée de Timimoun, où il a visité ses différentes structures et s'est enquis de son mode d'exploitation, avant d'appeler à renforcer ce projet par le fonçage d'un puits doté d'un kit solaire pour son alimentation énergétique, afin d'assurer son approvisionnement en eau. Au terme de sa visite de deux jours dans cette wilaya,

M. Hattab a inauguré une piscine semi-olympique au complexe sportif «Abdelhamid Kermali» à Timimoun.

Il a également pris connaissance des préoccupations des représentants des équipes de handball et de football amateures de Timimoun, liées notamment à la hausse des subventions pour la couverture des charges de déplacements hors-wilaya pour les compétitions sportives.