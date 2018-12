Tir Ã  lâ€™Arc - Coupe d'AlgÃ©rie (toutes catÃ©gories) : Domination des ligues d'Alger et de BoumerdÃ¨s

Les archers représentant les Ligues d'Alger et de Boumerdès ont dominé les finales de la Coupe d'Algérie de tir à l'arc indoor (toutes catégories) qui a pris fin samedi à la salle omnisports Mohamed-Baâziz de Blida, a-t-on appris dimanche de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS). La Ligue d'Alger a remporté cinq médailles (3 or et 2 argent) grâce aux clubs d'Alger-centre et du CSTA El Harrach, suivie par Boumerdès avec 5 médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze) et Tipasa avec 7 médailles (1 or, 3 argent et 3 bronze). Les médailles d'or de la Ligue d'Alger sont l'oeuvre de Hamrouche Meriem chez les seniors dames et Khaiet Mohamed chez les benjamins, alors que Bellal Yasmine d'El Harrach a été sacrée chez les cadettes.

La Ligue de Boumerdès a décroché ses deux médailles d'or grâce à Lazreg Abdelhak (poussins) et Lazrag Mohamed-Rayan chez les cadets.

Quatre-vingt-quinze (95) archers représentant 12 ligues ont pris part à la Coupe d'Algérie de tir à l'arc.

Résultats des finales :

--Poussins garçons—

1-Lazrag Abdelhak (Boumerdès)

2-Boukabous Anes (Boumerdès)

3-Lazrag Ahmed-Bachir (Boumerdès)

--Benjamines—

1-Cheboub Alaa (Tiaret)

2-Serraf Hanane (Tipasa)

3-Benia Meriem Aya (Blida)

--Benjamins--

1-Khaiet Mohamed (MOS Alger)

2-Bouzouar Ileys (MOS Alger)

3-Touahria Abdelmalek (Tipasa)

--Minimes filles--

1-Chebouba Lydia (Tiaret)

2-Megherbi Malek (Tiaret)

3-Touahria Imane (Tipasa)

--Minimes garçons--

1-Chaib Setti Mohamed (Blida)

2-Drid Aymen (Blida)

3-Hamaidia Abderahmane (Souk Ahras)

--Cadettes—

1-Bellal Yasmine (CSTA Harrach)

2-Serraf Lina (Tipasa)

3-Touil Hadjer (Tipasa)

--Cadets--

1-Lazrag Mohamed-Rayan (Boumerdès)

2-Bellal Abderahmane (CSTA Harrach)

3-Benia Fares-Mohamed (Blida)

--Juniors garçons--

1-Elkariet Mounir (Tipasa)

2-Talbi Louay (Blida)

3-Ben Ahmed Khaled (CSTA Harrach)

--Seniors dames—

1-Meriem Hamroche (MOS Alger)

2-Bouras Hadia (Tipasa)

3-Gouati Rym (Tiaret)

--Seniors messieurs--

1-Rahlaoui Ayoub (El Wathba)

2-Serir Djaafer (CSTA Harrach)

3-Houcine Madjid (Tiaret).