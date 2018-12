Handball, CAN-2018 (dames-quarts de finale) : Les AlgÃ©riennes Ã©liminÃ©es par l'Angola (41-17)

La sélection algérienne de handball (dames) a été éliminée de la Coupe d'Afrique des nations, en perdant largement devant son homologue angolaise sur le score de (41 à 17) (mi-temps : 21-6), dimanche à Brazzaville (Congo) pour le compte des quarts de finale de la CAN-2018. La sélection angolaise, tenante du titre et sacrée championne d'Afrique à 12 reprises, sera opposée en demi-finales au vainqueur de la rencontre entre le Cameroun et le Congo. Les Algériennes avaient bouclé le tour préliminaire avec un bilan d'une victoire devant la Côte d'Ivoire (27-25), un match nul face à la Tunisie (24-24) et deux défaites, respectivement face au Cameroun (18-32) et au Sénégal

(22-35). De son côté, l'Angola a écrasé ses adversaires lors du premier tour : Guinée (40-17), Maroc (50-14), RD Congo (33-24) et Congo (32-19), affichant d'emblée son ambition de préserver sa couronne. La première demi-finale de la CAN-2018 dames est déjà connue. Elle mettra aux prises la RD Congo qui avait battu la Tunisie 37-30 au Sénégal qui a pris le dessus sur la Guinée (23-16).



Quarts de finale :

Sénégal - Guinée 23-16

RD Congo - Tunisie 37-30

Angola - Algérie 41-17