Ligue 1 et 2 Mobilis : 19 clubs interdits de recrutement pour le moment !

Le président de la Ligue professionnelle de football (LFP), M. Abdelkrim Medouar a informé en marge de la cérémonie du tirage au sort des 32es et 16es de finale de la Coupe d’Algérie, que jusqu’à l’heure actuelle 10 clubs de la Ligue-1 et 9 clubs de la Ligue-2 sont interdits de recrutement, car ayant plus d’un milliard de centimes de dettes.

Soit au total 19 clubs qui ne pourront profiter du mercato hivernal pour renforcer leurs effectifs si leur situation demeure en l’état d’ici l’ouverture, sous peu, de la période des transferts prévue du 16 décembre au 15 janvier. Pourtant, la FAF a accepté d’augmenter le nombre de prêts de trois à cinq joueurs, sur demande des présidents de clubs. C’est une manière de pousser les clubs à absorber leurs dettes et à apurer, une fois pour toute, leur situation financière, comme l’ont fait savoir les présidents de la FAF et de la LFP, récemment lors de la rencontre FAF-LFP-présidents de clubs. Lors de ce conclave, le problème de l’endettement des clubs a eu la part belle dans l’intervention du président de la Fédération algérienne de football, M. Kheireddine Zetchi. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler une nouvelle fois l’importance d’en finir avec cet épineux problème récurrent des dettes qui ronge nos clubs et qui déteint négativement sur notre football. Ne manquant au passage de mettre chacun devant ses responsabilités en affirmant que la FAF sera de plus en plus ferme à l’avenir avec les clubs qui ne songent pas à éponger leurs dettes, notamment avec l’application des circulaires n°1625 et n°1628 émanant de la FIFA. Des circulaires transmises à l’ensemble des clubs par l’instance fédérale dès le 17 mai dernier. À noter seulement pour terminer que les 19 clubs en question n’ont pas encore été dévoilés aux médias du moment que le coup d’envoi du mercato d’hiver ne sera donné que le 16 décembre, soit dans moins de quatre jours. Les responsables desdits clubs sont au courant et s’activent en ce moment pour régulariser leur situation afin de pouvoir recruter des joueurs en vue de renforcer leurs rangs.

Mohamed-Amine Azzouz