M. Djamel Kaouane reÃ§oit lâ€™ambassadeur des Pays-Bas : Relance des cycles de formation dans la communication

L'Algérie et les Pays-Bas ont convenu de relancer les cycles de formation dans le domaine de la communication, à l'occasion d'une rencontre ayant réuni hier à Alger, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et l'ambassadeur des Pays-Bas, Robert Embden. Les entretiens ont porté sur les "perspectives de coopération dans le domaine de la communication et sur les voies et moyens de la développer", durant lesquels il a été convenu de "relancer les cycles de formation dans le domaine de la communication et d'initier des stages d'information pour les journalistes algériens aux Pays-Bas". La rencontre a été, également, "l'occasion de se féliciter de l'excellence des relations politiques et économiques qui existent entre les deux pays et des perspectives de leur développement". L'ambassadeur a, par la même occasion, "mis en exergue le potentiel algérien dans le domaine touristique, et évoqué, à ce titre, l'intérêt pour les Néerlandais de venir en Algérie et de découvrir les richesses culturelles et patrimoniales algériennes et le rôle déterminant de la communication dans ce domaine".