M. Guitouni recoit le secrÃ©taire d'Etat angolais aux Relations extÃ©rieures : Examen de la coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier le secrétaire d'Etat angolais aux Relations extérieures, chargé de la coopération internationale et des communautés angolaises, Domingos Custodio Vieira Lopes .

Lors de cette rencontre en marge de la réunion d'experts préparatoire à la 5è session de la commission mixte de coopération algéro-angolaise, les deux parties ont évoqué les opportunités d'investissement dans les deux pays et les actions concrètes pour établir des partenariats gagnant-gagnant dans les domaines des hydrocarbures, des services pétroliers et de la formation. Ils ont également abordé la mise en oeuvre des conclusions de la dernière commission mixte algéro-angolaise tenue en juillet 2011 et ont passé en revue l'état d'avancement des travaux du groupe de travail composé des représentants des deux pays, mis en place en juillet 2013 suite à la visite du ministre de l'Energie en Angola durant la même période. A ce propos, le ministre a appelé à redynamiser le groupe de travail mixte afin de promouvoir la coopération entre la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe angolais Sonangol, en matière d'exploration/production des hydrocarbures ainsi que dans le domaine de la pétrochimie.

Les deux parties ont échangé aussi sur l'évolution des marchés pétroliers et la poursuite des concertations entre les deux pays, notamment en sein de l'Opep, en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d'un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière, ajoute le communiqué.