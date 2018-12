CoopÃ©ration AlgÃ©rie- CorÃ©e du Sud : Installation dâ€™un groupe dâ€™amitiÃ© parlementaire

Dans le cadre de l’enrichissement des relations parlementaires et le soutien de la coopération entre l’Algérie et la Corée du Sud dans différents domaines d’activités, M. Abdelhamid Si Afif, président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’Assemblée populaire nationale (APN), a présidé hier au siège de l’Assemblée, une cérémonie d’installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Corée du Sud. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la Corée du sud en Algérie et d’un représentant du ministère des Affaires Etrangères.

S’exprimant à cette occasion, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’APN s’est félicité de ce « jalon » qui vient ainsi consolider les liens d’amitié entre les deux pays et qui saura certainement impacter positivement dans le développement des relations algéro-sud-coréennes. « Nous venons d’installer le groupe parlementaire d’amitié entre la Corée du sud et l’Algérie, compte tenu de plusieurs considérations, notamment parce que nous avons d’excellentes relations politiques avec ce pays », a notamment déclaré le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’APN.

M. Si Afif évoquera dans ce contexte le « partenariat stratégique» et « l’échange continu entre les deux pays », faisant remarquer que plus de 55 accords ont déjà été signés entre les deux pays, et ce, sans compter « les projets d’accord qui vont arriver, certainement, lors de la prochaine visite du premier ministre de la Corée du Sud à notre pays ».

Revenant, ensuite, à l’importance de ce groupe d’amitié, il soutient que ce dernier devrait « contribuer, en premier lieu, à rapprocher les peuples des deux pays et de permettre aux sud coréens de connaitre l’Algérie à travers les représentants des citoyens».

S’exprimant davantage sur l’importance de la diplomatie parlementaire, M. Abdelhamid Si Afif souligne que « le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a intronisé la diplomatie parlementaire comme élément constitutionnel. Ce qui veut dire, poursuit l’orateur, qu’il est reconnu dans la loi fondamentale du pays que les parlementaires ont un rôle à jouer sur le plan international». M. Si Afif – qui met en avant l’importance de mettre en œuvre ce type de diplomatie, notera que « l’un des mécanismes de sa mise en œuvre consiste, en fait, en l’installation des groupes d’amitié entre les institutions parlementaires ». L’on saura aussi que du côté des parlementaires algériens et sud-coréens, « le contact est permanent » et que pour sa part, l’institution parlementaire sud-coréenne a déjà reçu des cadres algériens de l’APN pour les besoins d’une formation. « Il est prévu également que des parlementaires sud-coréens viennent en Algérie », annonce M. Si Afif. Il faut dire que l’installation de ce groupe parlementaire sera suivie par d’autres. D’ailleurs, nous apprenons dans ce cadre que l’APN compte installer progressivement pas moins de 107 groupes d’amitié parlementaire entre l’Algérie et d’autres pays du monde. « Nous sommes actuellement à la dizaine d’installation », fait savoir le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’APN.

Prenant la parole, l’ambassadeur a, lui aussi, mis en relief toute l’importance de la diplomatie parlementaire avant de souhaiter le plein succès au travail de ce groupe. L’intervenant a émis le vœu que ce groupe d’amitié puisse être « à la hauteur de l’excellence des relations bilatérales » marquées par un partenariat stratégique et par la volonté politique des gouvernements des deux pays. Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires Etrangères a salué l’excellence des relations bilatérales de même qu’il a confirmé la visite du premier ministre sud coréen, laquelle visite est attendue « très prochainement», a-t-il précisé. L’autre annonce faite à la faveur de cette rencontre concerne, « la signature prévue avec la Corée du sud de conventions très importantes qui sont, d’ailleurs, d’une dimension stratégique pour notre pays ».

Soraya Guemmouri