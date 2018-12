Tirage au sort des 32es et 16es de finales de la Coupe dâ€™AlgÃ©rie, DRBT - CRB, ESS - OM, USMA - ASMO et USMB - PAC : Les sommets des 32es

C’est hier soir que s’est déroulé le tirage au sort des 32es et 16es de finales de la coupe d’Algérie, à l’École supérieure de restauration et d’hôtellerie d’Aïn Bénian, en présence des représentants des équipes concernées.

C’est sous la direction du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd, avec, à ses côtés, l’ancienne gloire du football national, Lakhdar Belloumi, pour les 32es, et Mahieddine Meftah, ancien international et joueur le plus titré du football algérien, pour les 16es de finales, qu’a débuté l’opération retransmise en direct par la chaîne de télévision nationale A3.

À signaler que plusieurs personnalités étaient présentes à ladite cérémonie, à l’exemple du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et du président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Il faut rappeler que pour les 32es et les 16es de finales, c’est l’équipe qui a été tirée en premier qui recevra sur son terrain.

À partir des quarts et demi-finales, les rencontres se joueront en aller/retour. Le premier tiré recevra à l’aller. Il faut savoir que selon les nouvelles dispositions prises par la fédération, il n’y aura pas de huis clos pour les rencontres de coupe d’Algérie, et que tous les stades qui ont été homologués dans les championnats des différentes divisions seront aptes à accueillir les matches de coupe. Les 32es de finales auront lieu les 17, 18, 19 et 20 décembre. Les 16es se dérouleront les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre.

Enfin, le petit poucet de ces 32es de finales n’est autre que la formation de l’Olympique Akbou, qui évolue en division d’honneur.

M.-A. A.



32es de finales :

1 - (D2) A Bou Saada - ORB Boumahra (D5)

2- (D3) MBS Oued Sly - USM Annaba (D2)

3 - (D5) IH Chellala - USM Khenchela (D3)

4 - (D1) USM Alger - ASM Oran (D2)

5 - (D3) IB Lakhdaria - JS Saoura (D1)

6 - (D1) DRB Tadjenanet - CR Belouizdad (D1)

7 - (D4) MSP Batna - CR Bouguirat (D4)

8 - (D4) HAMR Annaba - CRV Moussa (D3)

9 - (D3) GC Mascara - CABB Arréridj (D1)

10 - (D3) SA Mohammadia - USM Sétif (D4)

11 - (D1) MO Béjaïa - O Magrane (D4)

12 - (D7) O Akbou - NA Hussein Dey (D1)

13 - (D3) US Beni Douala - ICS Tlemcen (D4)

14 - (D5) MC El Bayadh - AS Aïn M'lila (D1)

15 - (D3) US Remchi - MC El-Eulma (D2)

16 - (D5) JS Ghir Abadla - USM El-Harrach (D2)

17 - (D4) MB Rouissat - JSM Tiaret (D3)

18 - (D6) ASS Nationale - CRB Aïn Oussera (D3)

19 - (D3) CA Batna - ESB Besbes (D4)

20 - (D2) USM Blida - Paradou AC (D1)

21 - (D2) WA Tlemcen - USMD Ben Khedda (D5)

22 - (D6) MB Bazer Sakhra - CR Beni Thour (D3)

23 - (D2) JSM Béjaïa - JSM Skikda (D2)

24 - (D4) AB Ghriss - JS Kabylie (D1)

25 - (D4) SA Sétif - CRB Kaïs (D3)

26 - (D1) MC Oran - ASB Maghnia (D3)

27 - (D4) RA Aïn Defla - NT Souf (D3)

28 - (D1) ES Sétif - Olympique Médéa (D1)

29 - (D1) CS Constantine - RC Bougaâ (D5)

30 - (D2) NC Magra - FCB Abane Ramdane (D5)

31 - (D1) USM Bel Abbes - MS Cherchell (D5)

32 - (D2) RC Kouba - MC Alger (D1)



16es de finales :

(D3) IB Lakhdaria - JS Saoura (D1) VS (D1) CS Constantine - RC Bougaâ (D5)

(D4) MSP Batna - CR Bouguirat (D4) VS (D4) SA Sétif - CRB Kaïs (D3)

(D5) MC El-Bayadh - AS Aïn M'lila (D1) VS (D2) JSM Béjaïa - JSM Skikda (D2)

(D4) MB Rouissat - JSM Tiaret (D3) VS (D6) ASS Nationale - CRB Aïn Oussera (D3)

(D4) RA Aïn Defla - NT Souf (D3) VS (D1) MC Oran - ASB Maghnia (D3)

(D3) MBS Oued Sly - USM Annaba (D2) VS (D6) MB Bazer Sakhra - CR Beni Thour (D3)

(D3) US Remchi - MC El-Eulma (D2) VS (D2) NC Magra - FCB Abdelmalek Ramdane (D5)

(D3) GC Mascara - CABB Arréridj (D1) VS (D2) WA Tlemcen - USMD Ben Khedda (D5)

(D3) CA Batna - ESB Besbès (D4) VS (D1) DRB Tadjenanet - CR Belouizdad (D1)

(D2) A Bou Saâda - ORB Boumahra (D5) VS (D1) ES Sétif - Olympique Médéa (D1)

(D4) HAMR Annaba - CRV Moussa (D3) VS (D2) RC Kouba - MC Alger (D1)

(D5) JS Ghir Abadla - USM El-Harrach (D2) VS (D1) MO Béjaïa - O Magrane (D4)

(D3) US Beni Douala - ICS Tlemcen (D4) VS (D2) USM Blida - Paradou AC (D1)

(D3) SA Mohammadia - USM Sétif (D4) VS (D4) AB Ghriss - JS Kabylie (D1)

(D5) IH Chellala - USM Khenchela (D3) VS (D7) O Akbou - NA Hussein Dey (D1)

(D1) USM Alger - ASM Oran (D2) VS (D1) USM Bel-Abbès - MS Cherchell (D5)

NB : Ligue 1 (D1), Ligue 2 (D2), DNA (D3), Inter-Régions (D4),

Régionale 1 (D5), Régionale 2 (D6), Honneur (D7).