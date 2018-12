De retour de lâ€™exercice Morjane 2018 en Tunisie : Le Commandant des Forces navales inspecte la Corvette lance-missiles RaÃ¯s Hassan Barbiar

Le Commandant des Forces navales, le général-major Haouli Mohamed Larbi, a procédé hier à l'Amirauté, à l'inspection de la Corvette lance-missiles "Raïs Hassan Barbiar", après sa participation du 3 au 9 décembre au niveau de la base navale principale de Bizerte à l’exécution de la 5e édition de l’exercice "MORJANE 2018", conjointement avec l'Armée de mer tunisienne. L'exercice, qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne au titre de l’année 2018, "a été mené en trois phases dédiées à l'entraînement et à la préparation des activités en mer englobant des activités tactiques, une opération conjointe de recherche et d'interception d'un navire supposé se livrer à un trafic illicite, en plus d'un exercice de recherche et de sauvetage en mer avec l'activation du Centre des Opérations Militaires Conjoint (COMC)".

Par ailleurs, des exercices de plongée ont été exécutés, à quai et en mer, au profit des plongeurs des deux parties, "ce qui a permis de consolider les capacités des deux parties dans le domaine de la coopération maritime, à travers des actions communes permettant de faire face à d'éventuelles menaces ou dangers pouvant porter atteinte à la sécurité maritime dans la zone frontalière des deux pays". Cette unité flottante a été construite par des compétences algériennes au niveau de l'Etablissement de construction et de réparation navales de Mers-El-Kebir en 2e Région Militaire, et inaugurée le 8 août 2017 par le général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire.