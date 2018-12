SÃ»retÃ© nationale : M. Mustapha El-Habiri inspecte lâ€™UnitÃ© aÃ©rienne

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, a effectué, hier à Alger, une visite inopinée au siège de l'Unité aérienne de la Sûreté nationale (UASN), où il a inspecté les différents services administratifs et techniques qui la composent. M. El-Habiri a reçu des explications sur le fonctionnement de l'Unité et les différentes tâches assurées en matière de soutien aux unités opérationnelles, notamment dans la gestion des flux de circulation automobile, à travers les images et vidéos transmis par les caméras dont sont dotés les hélicoptères de l'Unité. A la fin de cette visite, le DGSN "n'a pas manqué d'encourager les cadres et agents de l'UASN, les exhortant à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des personnes et des biens".