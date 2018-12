AlgÃ©rienne des eaux : 52 milliards de DA de crÃ©ances impayÃ©es

Rationaliser la dépense de l’eau. Officiels et experts ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Le gaspillage enregistré, abusif dans bien de cas, est inscrit au chapitre des comportements à bannir.

Reste à en trouver le meilleur moyen. Intervenant hier lors d’une émission télévisée, le directeur de l’Algérienne des eaux assure que 79% des Algériens ont quotidiennement de l’eau au robinet, tandis que 10% ne le reçoit qu’un jour sur deux et 11%, un jour sur trois. Rassurant en termes de disponibilité, Smail Amirouche, l’est aussi quant à la qualité de l’eau, que l’ADE «analyse quotidiennement à travers 160 laboratoires». Sur la tarification, il ne peut être plus clair : ni hausse, ni baisse.

La manière de calcul est réglementée, et scindée en deux «catégories». Pour les ménages, un prix de 6,3 dinars le m2 est appliqué aux citoyens dont la consommation oscille entre 0 et 25 m3 durant les trois premiers mois. Ceux qui consomment entre 25 et 50 m3, le tarif est 18 DA.

Ce tarif est de 40 dinars, précise l’intervenant, à tout citoyen consommant plus de 50 m3. L’autre catégorie concerne, d’une part, les commerçants et les administrations publiques ; et de l’autre, les groupes industriels et établissements hôteliers. Le calcul, précise M. Amirouche, est respectivement de 30 et 40 DA dès le premier mois. Abondant en termes de statistiques, il affirme que l’eau est cédé au citoyen à 22 DA le m3, mais dont le coût revient à 60 DA. A ce sujet, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, avait souligné : «Si vous voyez la question sous l'angle strictement économique je vous répondrai oui, c'est un tarif bas. Mais l'Etat a une politique sociale et d'une manière générale, les subventions obéissent à une politique arrêtée par l'Etat. Pour le moment, cette question de révision de la tarification de l'eau n'est pas à l'ordre du jour».

Lors de son intervention, M. Amirouche explique que les créances impayées de l’ADE chez ses clients s’élèvent à 52 milliards de DA, dont 10 milliards de DA chez les administrations publiques. Au niveau mondial, l’eau oscille paradoxalement entre surconsommation et rareté. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aux Etats-Unis, la moyenne est de 600 litres d'eau par jour et par habitant.

Dans les pays du Sud, elle est rare : 10 litres d'eau sont consommés par homme et par jour en Afrique subsaharienne. Un homme sur 3 n'a pas accès à l'eau potable dans le monde, et les maladies liées au manque ou à la mauvaise qualité de l'eau tuent environ 5 millions de personnes chaque année. Les réserves d'eau s'amenuisent de façon inquiétante partout dans le monde en raison de la surexploitation des ressources aquifères par l'homme.

Le premier défi est la concurrence croissante entre les différents utilisateurs d’eau. En Algérie ou ailleurs, il y a un besoin de clore les faux débats, galvaniser les énergies, et déclencher une prise de conscience collective. L’approche économique de l’eau, c’est d’abord une bonne gouvernance. Autrement dit, mettre en cohérence les politiques dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, des transports… et du développement économique.

Fouad Irnatene