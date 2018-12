Protection des ressources gÃ©nÃ©tiques : Vers lâ€™Ã©laboration dâ€™un cadre juridique

«Renforcer davantage les connaissances en matière des droits de propriété intellectuelle en lien avec la convention de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages (APA).» C’est le thème d’un atelier de formation pour l’élaboration d’une stratégie nationale et d’un cadre juridique et institutionnel sur l’APA, organisé, hier, à l’hôtel Holiday de Chéraga (Alger), par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à travers la Direction générale des forêts (DGF), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement. Dans son allocution d’inauguration, le directeur de la réglementation à la DGF a relevé l’intérêt de cet atelier qui constitue, selon ses termes, l’un des processus «clé» de préparation du cadre juridique et réglementaire qui va dans le sens de la protection des ressources génétiques, et estimé que cette démarche vise à «mettre en place» les bases juridiques pour la protection des ressources génétiques. «On va commencer par établir le cadre juridique des droits de protection intellectuelle», a expliqué Mohamed Abbas, qui a souligné l’intérêt de cette formation de trois jours destinée au renforcement des capacités des institutions concernées par cette question, faisant savoir que pour l’instant, nos ressources ne sont pas protégées. «Beaucoup d’étrangers viennent pour faire du tourisme en Algérie, alors qu’en fait, ils mettent à profit leurs séjours pour accaparer notre savoir-faire local», a-t-il affirmé. D’où, selon lui, l’intérêt de cet atelier de formation qui vise à «renforcer» les connaissances des acteurs concernés par la protection des droits de propriété intellectuelle. De son côté, le consultant international sur l’APA, Olivier Rujundo, a évoqué les liens entre l’utilisation des ressources génétiques biologiques et la propriété intellectuelle, et mis en avant l’existence de procédés qui dérivent de l’utilisation des ressources génétiques découlant à un droit de propriétés intellectuelle. «Cet atelier a pour but de renforcer la sensibilisation et les connaissances de base sur les principes, les systèmes et les outils de la propriété intellectuelle», a expliqué ce formateur, ajoutant que cette rencontre constitue une belle occasion pour examiner en profondeur les différents aspects de droits de propriété intellectuelle qui doivent être pris en compte, lors de la négociation et la conclusion d’accords en matière d’APA. En effet, le but étant de définir comment utiliser la propriété intellectuelle, pour «protéger» et «valoriser» les savoirs traditionnels et les ressources génétiques tirant profit des possibilités qui s’offrent au niveau économique en termes de développement.

Pour sa part, la directrice nationale du projet APA- Algérie à la DGF a mis l’accent sur l’intérêt d’informer sur le droit à la propriété intellectuelle en ressources génétiques, et évoqué les grands axes du Protocole de Nagoya portant sur l'Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dont l’Algérie est signataire. Mme Azzi a rappelé que le Protocole de Nagoya a été adopté en 2010, pendant la conférence des parties COP 10 à Nagoya (Japon), sur la diversité biologique, et indiqué que l'APA, qui prend en charge l'un des trois piliers de la convention sur la diversité biologique, a pour objectif de «mettre fin» à la bio-piraterie des ressources génétiques, grâce à une réglementation internationale «adéquate» de nature à superviser les échanges et à codifier le travail de recherche scientifique et commercialisation des procédés d'exploitation mis en place.

Il est bon de signaler à la fin que 92 pays ont déjà signé le Protocole de Nagoya, dont l’Algérie qui a été parmi les premiers pays signataires, et 101 autres l’ont ratifié.

Kamélia Hadjib