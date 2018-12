Ressources en eau : AmÃ©lioration du service public

• Les communes s’activent pour le paiement des 900 milliards dus à l’Algérienne des eaux.

• Le guichet unique fluidifiera le circuit du traitement des dossiers et des demandes d’autorisation.

• Un plan pour l’intégration des communes à l’Algérienne des eaux à l’horizon de 2020.

La plus importante réalisation est «de faire progresser la proportion des citoyens alimentés au quotidien en eau potable à 78%, dont 40% en H24. Ce taux devrait atteindre les 80%, à la fin de l’année en cours», a assuré le ministre, lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la rencontre national avec les cadres de son secteur.

La rencontre a été consacrée au pré-bilan de l’exercice 2018 et à la feuille de route du secteur pour l’année 2019. Le ministre a fait savoir que les éventuelles insuffisances dues au manque de ressources «impose d’élaborer une nouvelle démarche pour la rationalisation et la gestion optimale». Assurer la réalisation des objectifs de renforcement de la sécurité hydrique était aussi l’autre axe mis en valeur par le ministre.

La nouvelle directive consiste à miser sur la valorisation des eaux usées traitées pour l’utilisation de cette quatrième ressource hydrique, après les eaux souterraines, les eaux superficielles et celles issues du dessalement d’eau de mer. Après leur revalorisation, ces eaux seront destinées à l’usage, notamment dans les secteurs agricole et industriel.

Pour accompagner le développement que connaît le secteur agricole, le département de M. Necib a procédé à l’aménagement de 15.500 hectares en périmètres d’irrigation, s’ajoute à cela «la mise en place du guichet unique à partir de 2019», dans le but de «faciliter et fluidifier le circuit du traitement des demandes d’autorisation, et surtout de raccourcir les délais pour la réalisation des forages et puits», explique-t-il.

Le ministre a insisté, lors de son intervention, sur l’importance d’achever les opérations restantes, de soutenir le produit et l’outil de réalisation nationaux, et d’assurer la maturation des études, pour une maîtrise des coûts et des délais. Dans ce sillage, M. Necib a mis en exergue «la réalisation de l’ensemble des projets du secteur par des opérateurs économiques locaux». À titre d’exemple, explique-t-il, «tous les appels d’offres pour la réalisation des grandes stations sont attribués à des entreprises nationales, alors qu’auparavant, on faisait appel aux étrangers», et pas que ça, car les futures études concernant les différents projets à venir seront affectés à des bureaux d’études algériens», a-t-il ajouté.

Hocine Necib a aussi fait allusion au potentiel de la cinquième ressource constituée par des volumes conséquents qui peuvent être économisés, à condition de l’amélioration du rendement des réseaux hydriques. «C’est dans cette perspective que la lutte contre les pertes et les piquages illicites s’impose», a fait savoir le premier responsable du secteur.

Dans un autre contexte, et en dépit des difficultés d'ordres financier et technique qu’a connues le secteur, l’année 2018 était riche en réalisations. En témoignent, selon le ministre, la réception de 19 stations d’épuration, de 230 forages, 4 réseaux urbains de collecte d’eaux usées, la réalisation de sept projets de protection contre les inondations, ainsi que la mise en service de neuf grands systèmes d’alimentation en eau potable.

S’agissant du transfert de la gestion des ressources vers l’Algérienne des eaux, le ministre a expliqué que l’intégration des communes a pour objectif d’améliorer le service public.

Le souci de professionnalisation du service public impose l’intégration progressive des communes. À l’heure actuelle, il ne reste que 557 communes, et c’est pourquoi le gouvernement a mis en place «un planning, pour que d’ici 2020, toutes les communes seront intégrées à l’Algérienne des eaux», et ceci dans un objectif «de fournir un système de gestion plus professionnel», a dit M. Necib.

Le passage en revue de ces réalisations a réconforté le ministre, pour dire que «les bonnes performances obtenues en 2018 permettent d’aller de l’avant, en toute sérénité, pour l’amélioration du service public, en tenant dûment compte de l’objectif stratégique : préserver la sécurité hydrique».

Étaient présents à cette rencontre, l’ensemble des cadres du secteur, notamment le directeur de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) et de l’Algérienne des eaux, qui ont présenté des communications sur les projets à venir et les perspectives d’améliorer le service public dans les domaines de la mobilisation, de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement et de l’hydraulique agricole.

Tahar Kaidi