Fruits et lÃ©gumes : baisse de 30%

Les fruits et légumes ont enregistré cette semaine, une baisse relative, après avoir connu une hausse record durant plus de deux mois. La fluctuation des prix est liée directement ou indirectement à plusieurs facteurs, entre autres, aux conditions météorologiques, aux nombre de mandataires, etc.

Cela-dit, le niveau des prix change périodiquement. Mais le vrai problème en Algérie réside inéluctablement dans la hausse inopinée des prix et le seuil de la marge bénéficiaire qui est exagéré. A ce titre, les experts estiment que la régulation du marché nécessite en premier lieu la construction de marchés de proximité, la réduction du nombre des mandataires et le plafonnement des marges bénéficiaires. Néanmoins, avec le développement et la croissance qu’a connu le secteur de l’agriculture ces dernières années et avec la mise en place d’un programme fiable pour réguler ce marché, les prix des produits devraient connaître, petit à petit, une tendance baissière. Dans ce sens, Hadj Tahar Boulenouar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a indiqué que «les prix des fruits et légumes ont enregistré une baisse de 30% durant cette semaine.

Il explique que la baisse est due essentiellement à l’arrivée de quantités importantes des produits du sud du pays.

Lors d’une virée effectuée, hier, aux marchés Ferhat Boussaad (Meissonnier) et de Bouzrina, ex-rue de la Lyre, nous avons constaté que les prix de certains fruits et légumes ont baissé effectivement, surtout ceux considérés comme «de saison». A titre d’exemple, le prix de la tomate, qui était à 150 DA le kilo la semaine passée, a enregistré une baisse sensible, elle est cédée à 100 DA, le prix de la pomme de terre est de 60 et 70 DA. Celui de la carotte oscille entre 70 et 80 DA. Les oignons sont cédés à 40 DA, alors que le chou-fleur est proposé entre 25 et 30 DA. La courgette est à 140 DA.

La salade quant à elle est cédée à 100 DA le kilogramme. Quant au haricot vert, il est à 120 DA. Concernant les prix du piment et du poivron, ceux-ci frôlent les 140 DA. Par ailleurs, en ce qui concerne les prix des fruits, nous avons remarqué que ces derniers sont toujours excessifs et cela bien qu’ils aient enregistré une légère baisse. Les bananes, les pommes, les oranges, les pommes, sont respectivement cédés à 450 DA, 120 DA et 450 DA. S’agissant des viandes blanches, leur prix a connu une hausse pour atteindre 350 DA le kilogramme. Quant aux viandes rouges fraîches, elles ont atteint les 1.400 DA. Un seuil maintenu depuis plus d’une année. Sur les lieux, nous avons sollicité certains citoyens et commerçants afin de connaître leur point de vue quant aux prix des légumes et fruits affichés. Leur réponse est unanime, pour eux, il est nécessaire de renforcer et d’augmenter le nombre de contrôleurs pour réguler le marché.

M. A. Z.