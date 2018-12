Semence de pomme de terre : Vers lâ€™autosuffisance en 2021

Après l’autosuffisance enregistrée en matière de céréales, l’Algérie s’approche à pas sûrs, vers la suppression de l’importation de semences de pommes de terre, et ce, grâce à la politique agricole entreprise par le gouvernement pour atteindre cet objectif.

«Après le succès de leur production locale, notre pays se passera définitivement de l’importation de semences de pommes de terre en 2021», a déclaré le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

En visite d’inspection dans la wilaya de Guelma, M. Abdelkader Bouazghi a fait savoir que l’Algérie, qui importe actuellement entre 120.000 et 150.000 tonnes de semences de pommes de terre, soit entre 90 millions et 100 millions de dollars, couvrira entièrement ses besoins en semences de pommes de terre selon le programme tracé après l’excellente maîtrise de l’itinéraire technique de production de plants 100 % algériens de ce tubercule.

Un programme maîtrisé après l’implication de plusieurs entreprises dans ce programme.

«La maîtrise du processus de production de plants de pommes de terre constitue une seconde phase de réalisation du vaste programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à assurer la sécurité alimentaire du pays après la première phase de maîtrise de la production de semences de céréales notamment de blé», a indiqué le ministre.

Se rendant à la ferme-pilote Richi-Abdelmadjid, située dans la commune Belkheir, M. Bouazghi a révélé que cette ferme a réussi «grandement» et de manière «significative» dans la maîtrise technique de la production en quantités de plants de pommes de terre de première génération (G1) permettant la production des plants de deuxième génération G2 et, ainsi la satisfaction des besoins nationaux en semences Super Elite».

« Cette ferme, qui s’étend sur 1.000 hectares, consacre 100 hectares et 325 serres modernes à la production des plants de pommes de terre, vit une phase historique dans l’agriculture algérienne parvenant pour la première fois, à produire localement des semences de pommes de terre», a souligné le ministre. Il y a lieu de noter que la ferme-pilote Richi-Abdelmadjid a réceptionné en 2018, environ 800.000 mini-tubercules fournis par la société agro-développement (Sagrodev) de Sétif pour la production de plants G1 donnant un rendement moyen de 450 quintaux à l’hectare.

Le premier responsable du secteur a dans ce contexte, fait part de la volonté de l’État de venir en aide aux agriculteurs afin que l’autosuffisance en matière de semences de pomme de terre ne soit pas un «vain mot», mais «une réalité».

«Je ne serais personnellement pas tranquille tant que l’on n’est pas arrivé à assurer notre indépendance en matière de production de semences de pomme de terre», a assuré le ministre, affirmant que la pomme de terre constitue un produit stratégique pour le gouvernement, au même titre que les céréales ou le lait.

L’Algérie est classée parmi les plus gros pays consommateurs de pomme de terre avec plus de 111 kg consommés annuellement par habitant, alors que la consommation mondiale moyenne est de 31 kg/habitant/an.

Pour rappel, la production de la pomme de terre a été de 46 millions de quitaux en 2017 (contre 47,8 millions de quitaux en 2016 et 46,73 millions de quitaux en 2014), soit un taux de croissance de 9,4% entre 2014 et 2017.

Par catégorie, la production en 2017 a été de 26,37 millions de quitaux pour la pomme de terre de saison, de 1,07 million de quitaux pour la pomme de terre de primeur et de 18,62 millions de quitaux pour la pomme de terre d’arrière-saison.

Les wilayas les plus productives en pomme de terre sont El Oued, avec une production de 11,53 millions de quitaux, Ain-Defla avec 6,88 millions de quitaux et Mostaganem avec 4,47 millions de quitaux. Quant aux superficies cultivées de la pomme de terre, elles sont passées de 105.121 hectares en 2009 à 148.692 hectares en 2017.

Sarah A. Benali Cherif