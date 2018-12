Notre Forum, La surexposition des enfants aux Ã‰crans : Â«Des symptÃ´mes dâ€™allure autistiqueÂ»

Il est fortement conseillé aux parents de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans.



L’Organisation algérienne de protection du consommateur et son environnement (APOCE) compte ouvrir un grand dossier, et pas des moindres, celui de l’impact du mésusage des écrans sur les enfants. Afin d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène qui met en péril la santé mentale de nos enfants, le président de l’APOCE a, depuis le Forum d’El Moudjahid, lancé un appel à tous ceux qui sont intéressés par l’adhésion à une instance en mesure d’apporter des réponses.

Les dangers de l’utilisation des écrans ont fait surface l’année dernière avec le jeu morbide «la Baleine bleue». Toute la société s’était mobilisée, des campagnes de sensibilisation lancées dans les établissements scolaires, et une instance installée pour enquêter sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et puis le silence totale sur la sur-utilisation des Smartphones, tablettes et tout ce qui s’ensuit. Et c’est donc pour la première fois, en Algérie, qu’une association de protection du consommateur décide de prendre le taureau par les cornes, et de s’attaquer à la problématique. Le Forum d’El Moudjahid a été choisi pour aborder, pour la première fois, le sujet. Mustapha Zebdi a dans cette initiative, qui requière l’implication de tous, associé des spécialistes, comme Mme Lakakssa Zahra, experte en formation parentale et communication, M. Karim Naït Medjani, biologiste spécialiste en optique, et le docteur Lounas Lallam, psychologue clinicien.

Ce dernier explique que des psychologues sont de plus en plus sollicités par des parents dont les enfants ont des symptômes d’allure autistique. Il est évident que parmi ces jeunes patients il y a effectivement des autistes vrais (autisme génétique). En revanche, il y a aussi un certain nombre d’enfants qui passent une partie considérable de leur temps installés devant des écrans, à première vue ils peuvent être diagnostiqués comme autistes. C’est dire tout le mal des écrans sur l’attitude de nos enfants. Mais ce qui est inquiétant, c’est que ces cas viennent de tous les milieux (urbains, suburbain et rural) et sont issus de familles de niveaux différents. Les mères, 45% sont des femmes au foyer. Les signes sont les mêmes, et sont en rapport avec l’absence de langage et des difficultés d’interaction. C’est pourquoi le première recommandation est de ne pas laisser à la portée des enfants de moins de trois ans des écrans ou encore, comme c’est le cas pour beaucoup de familles, laisser un enfant en face d’un écran pendant des heures, au motif que c’est un moyen de distraction.

Le docteur Lallam a avancé le chiffre de 400 patients qu’il suit de près depuis quelques années.

Le plus âgé a 14 ans, et le plus jeune 3 ans. Face à l’inconscience individuelle et collective face au mésusage des écrans, l’APOCE compte lancer des spots publicitaires pour sensibiliser les parents sur les risques sur la santé de la surexposition ou l’exposition précoce des enfants aux écrans, quelle que soit la nature.

Ailleurs, les études ont montré que 4 dangers de l’écran. Les enfants s’intéressent particulièrement à ce qui intéresse leurs parents, l’enfant est naturellement porté par l’intérêt de l’adulte.

Quand l’adulte est devant son écran, il est complètement accaparé par celui-ci, ce qui entrave sa disponibilité relationnelle et entraîne donc une désynchronisation interactive du côté de l’adulte.

L’œil est puissamment attiré par le mouvement, ce qui capte toute l’attention de l’enfant et l’écran ne permet plus à l’enfant d’être à son rythme et de laisser place à son imaginaire et d’avoir des soupirs cognitifs. Et enfin l’écran induit de graves perturbations de la synchronie interactionnelle.

En somme, s’il faut résumer la nocivité des écrans, nos invités se sont accordés à dire, c’est la vacuité de la pensée et la pauvreté du langage. Ce qui doit nous pousser à tirer la sonnette d’alarme.

Nora Chergui