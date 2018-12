Structures juvÃ©niles et sportives : Exploiter les Ã©nergies renouvelables

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a plaidé, samedi dernier à Adrar, pour la nécessaire exploitation des énergies renouvelables dans les structures juvéniles et sportives. «Il appartient d’exploiter les énergies renouvelables dans les installations juvéniles et sportives en vue de réduire les couts de consommation électrique dans les structures relevant du secteur», a lancé M. Hattab en marge de l’inauguration d’un complexe sportif de proximité au vieux Ksar d’Ouled Mahmoud, commune d’El-Metarfa (160 km Nord d’Adrar) dans le cadre d’une visite de travail dans la région. Le ministre a appelé à renforcer la dimension écologique au niveau de ces structures par la prise en charge des espaces verts.

Ce complexe sportif regroupe une salle omnisports, d’une autre de diverses activités et un stade, susceptibles de dynamiser les activités récréatives au profit des jeunes de cette région enclavée.

M. Hattab a, sur site, pris connaissances de préoccupations de certains employés du secteur et des représentants d’associations, liées notamment à l’augmentation des subventions, l’accompagnement des activités juvéniles et sportives dans la région.

Mettant à profit cette tournée dans la région, le ministre a, au niveau de cette commune, donné le coup d’envoi d’une manifestation culturelle et juvénile regroupant des associations de différentes régions de la wilaya, avant d’inaugurer une piscine (8 Mai 1945) dans la commune de Zaouiyet Kounta, (80 km sud d’Adrar). Le ministre de la jeunesse et des sports s’est également enquis d’un chantier de réalisation d’une piscine au niveau de la nouvelle ville Sid Mohamed Belkebir d’Adrar, avant d’assisté à une partie des activités juvéniles et sportives à l’office du complexe omnisports 18 Février de la commune du chef-lieu.

M. Mohamed Hattab a, lors de cette visite, mis l’accent sur le nécessaire investissement, sur les ressources humaines pour assurer une gestion optimale des structures du secteur qui, a-t-il dit, ont connu, ces quatre décennies, un essor «qualitatif».