Urbanisme : Un nouveau code en Ã©laboration

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé, samedi dernier à Mostaganem, que son département ministériel est en cours d’élaboration d’un nouveau code unifié et homogène de l’urbanisme.

Lors d’un point de presse animé en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a souligné que ce nouveau code englobera ceux de l’urbanisme 29-90, de la ville 06-06 et de la régularisation foncière 08-15 dont les délais d’application ont été prorogés plusieurs fois. Elaboré par des experts, il devra contribuer à encadrer et traiter plusieurs données dont la régularisation de la situation des habitations illicites et non achevées, a-t-il souligné, annonçant que son département procèdera à une consultation pour sélectionner une wilaya pilote pour l’application des articles de ce nouveau texte après son approbation par le Parlement. Au sujet du nouveau mode de location, Abdelwahid Temmar a fait savoir qu'il favorise la création d'un marché de location compétitif entre promoteurs pour répondre à la demande croissante et réduire les charges et les coûts au budget de l’Etat. Environ 50 à 60 % de la demande sur le marché immobilier dans le monde est la location et non pas l’acquisition du logement, a fait remarquer le ministre, signalant que le marché de location est faible en Algérie, ce qui encourage les transactions illégales dont la location adjacente. Le nouveau texte contenu dans la Loi de finances 2019 permettra la réalisation de programmes d’habitat par des promoteurs privés et publics destinés à la location à la portée des citoyens aux revenus faibles, moyens ou supérieurs avec l'encouragement des opérateurs économiques à avoir droit à ces projets de promotion libre. La valeur de la location sera définie au titre de ce nouveau mode suivant un cahier de charges mis au niveau local et dans chaque wilaya, a indiqué le ministre, affirmant que l’Etat, le promoteur et le citoyen seront gagnants. Abdelwahid Temmar a instruit les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’être prêts à contribuer à la création de ce marché de location à travers l’application des nouvelles lois relatives à la concession après 2 ans de l'acquisition du logement ou avant, à condition de faire restituer l’aide de l’Etat. Le ministre a présidé, dans la wilaya de Mostaganem, une cérémonie de remise des clés de 190 logements publics locatifs (LPL) à Bouguirat, de 136 logements AADL à Hassi Mamèche et de 500 aides à l’habitat rural réparties à travers 25 communes. En outre, il a posé la première pierre de réalisation de 1.500 logements promotionnels aidés (LPA) à travers plusieurs site dans la wilaya, avant d’inspecter un projet d'habitat rural groupé au village de Dradeb dans la commune de Stidia et de projets d’aménagement et d'amélioration urbaine de 1.700 logements dans la localité de Salamandre.