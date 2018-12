Droits de lâ€™Homme : Coordonner les efforts pour renforcer lâ€™Etat de droit

A l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a diffusé, hier, un communiqué où cette instance appelle «l'ensemble des institutions et des organes de l'Etat, les organisations de la société civile, les forces vives du pays ainsi que tous les citoyens et citoyennes à contribuer efficacement à la promotion des droits de la personne humaine et à la défense des libertés fondamentales en Algérie».

Ce même document souligne aussi que le CNDH appelle les autorités publiques, «chacune, en ce qui la concerne, à prendre les mesures nécessaires à la garantie du respect des droits de l'Homme, conformément aux règles qui régissent l'Etat de droit». Il faut dire, ici, que le CNDH —conformément à son mandat et à ses misions— «s'inscrit pleinement dans l'esprit et dans la lettre de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et œuvre par tous ses moyens à la promotion et à la protection des droits de l'Homme et au respect des libertés fondamentales en Algérie». De même, qu’il «encourage vivement tous les acteurs institutionnels et non institutionnels à poursuivre la voie prônée par les hautes autorités de notre pays à consolider l'édification de l'Etat de droit et à l'ancrer davantage dans la pratique quotidienne de tout un chacun». La même source indique que le CNDH, en sa qualité d'Institution nationale constitutionnelle, ayant pour mission le renforcement et la protection des Droits de l'Homme, réitère sa «détermination à exercer pleinement toutes les prérogatives qui lui sont dévolues et d'agir avec abnégation, intégrité, impartialité, en toute conscience et en toutes circonstances pour la promotion et la protection des droits de l'Homme». Le communiqué met en exergue également que c’est dans le but de montrer l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dans la vie quotidienne, que le Haut commissariat aux droits de l'Homme des Nations unies a lancé le 10 décembre 2017 —Journée des droits de l'Homme— une campagne d'un an qui s'achèvera avec la célébration du 70e anniversaire de la déclaration le même jour en 2018 et l'a placée sous le thème «œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine».

Le CNDH note dans ce même contexte que «dans le cadre des festivités relatives au 70e anniversaire de la proclamation universelle des droits de l'Homme, l'initiative du Haut commissariat aux droits de l'Homme de les étaler sur une année, à partir de 2017, est une manière de gagner l'adhésion de tous les acteurs impliqués par la question des droits de l'Homme aux niveaux national et international».

Il sera expliqué, ensuite, que cette campagne vise en fait trois principaux objectifs ; promouvoir, susciter l'adhésion et encourager la réflexion. L'objectif consiste à mobiliser un large public à travers le monde, aider à mieux faire comprendre le rôle que joue la Déclaration dans notre vie quotidienne et à encourager une réflexion approfondie sur les manières de promouvoir et défendre les droits de l'Hommes, fait remarquer cette même source.

Il convient de rappeler enfin que l’institution nationale des droits de l’Homme a connu un saut qualitatif étant promue en institution constitutionnelle, à la faveur de la dernière révision de la Constitution, en 2016. En effet, l’article 198 de la constitution met en avant que le CNDH est une institution « placée auprès du Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution» et qu’il «jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative».

L’article 199 de la loi fondamentale du pays stipule ensuite «le Conseil assure une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des droits de l'Homme.

Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d'atteinte aux droits de l'Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes ». Le même article de la constitution relève également que le CNDH «initie des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la promotion des droits de l'Homme» et qu’il émet aussi «des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l'Homme». Il est noté enfin que le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu'il rend également public.

Soraya Guemmouri

-----------------------------------

DGSN : « Coordonner les efforts de l’ensemble des institutions »

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des Droits de l’homme qui coïncide avec le 10 décembre de chaque année, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a organisée, hier au siège de l’école supérieure de la police-Ali Tounsi de Châteauneuf (Alger), en coordination avec le ministère de la justice et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), une journée d’information portant sur les outils de renforcement des principes des droits de l’Homme dans l’exercice de la fonction de policier.

S’exprimant à cette occasion, et après avoir évoqué le contexte de l’élaboration de la déclaration des droits de l’homme, la présidente du CNDH a assuré que l’Algérie qui a subi les affres du colonialisme, a «toujours» agi pour «promouvoir» ces principes et affirmé que notre pays active pour la défense des opprimés et des personnes privées de leurs droits. «L’histoire témoigne que le premier responsable politique qui a appliqué ces principes n’est autre que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui était en 1974, président de la 29emesession de l’Assemblée générale des Nations-unies où il a contribué à faire perdre au régime d’apartheid sud-africain son siège onusien», a rappelé Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki. Dans ce même sillage, l’oratrice indiquera que l’Etat accorde une importance «fondamentale» à la protection des droits de l’homme. C’est donc à ce titre que la Constitution de 2016 a consacré la protection de ces principes. «En effet, pas moins de 29 articles dans la Constitution sont tirés des principes de la déclaration universelle des droits de l’homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques» a-t-elle fait savoir avant d’insister sur le fait que d’importantes réalisations ont été accomplies telles que la limitation de la détention préventive.

Pour sa part, le directeur général de la Sûreté nationale a insisté sur la nécessité de «coordonner» les efforts entre l'ensemble des institutions et les différents acteurs activant dans le domaine des droits de l'Homme, et ce dans le but de «consolider» et de «promouvoir» l'Etat de droit dans notre pays. Dans son allocution lue par Mohamed Tahar Hachichi, inspecteur général de la DGSN, le colonel El Habiri, soutient que sa direction s’attelle à faire de la bonne gouvernance et de la justice sociale les modes de gestion de ces ressources conformément aux orientations du président de la République. Après avoir rappelé les initiatives et les «grandes» réalisations accomplies depuis plusieurs années par la DGSN en termes de consécration des droits de l'Homme dans l'action policière, le patron de la police s’est félicité de la coopération et de la coordination qui existent entre le CNDH et les éléments de la police et de la gendarmerie nationale.

S’attardant sur les acquis susmentionnés, le Directeur général de la Sûreté nationale citera l’amélioration des conditions de la détention lors des gardes à vue et la création d’un bureau central des droits de l’homme auprès de l’inspection générale de la DGSN. «Cette instance a grandement facilité la conclusion d’un mémorandum d’entente avec le CNDH pour programmer des sessions de formations et jeter les bases de l’exercice quotidien des droits de l’homme et de leur promotion au sein des rangs de la police. Nous sommes conscients de l’importance de la formation continue pour ancrer les bonnes pratiques de nos éléments et les préparer à exercer convenablement leurs missions constitutionnelles» a-t-il soutenu. Enfin, la représentante de l’Organe nationale de la promotion et de la protection de l’enfance (ONPPE) auprès du Premier ministre, Mme Dalila Aliane, a, quant à elle, salué les «efforts» déployés par l’Algérie pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et tenu à rendre hommage à la politique de la paix et de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République. «M. Bouteflika a permis d'instaurer la sécurité, la quiétude dans le pays ainsi que le respect des droits de l'Homme», s’est-elle réjouie.

Sami Kaidi