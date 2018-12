RÃ©union de lâ€™Instance de Coordination de lâ€™Alliance prÃ©sidentielle : approfondir les rÃ©formes politiques

Le soutien inconditionnel au Président de la République et à la poursuite de son programme de réformes a été de nouveau réitéré par l’instance de coordination des quatre partis de l’Alliance présidentielle, qui s’est réunie, hier, au siège du RND à Alger.

Des représentants de ce même parti et leurs alliés du FLN, TAJ et du MPA se sont concertés, en effet, plus d’une heure de temps à huis clos avant de rendre public les conclusions de cette réunion, la seconde du genre après celle qu’a abrité le siège du FLN, le 18 novembre dernier.

Dans un communiqué commun, il est rappelé que «la philosophie de l’Alliance présidentielle s’articule sur la nécessité de réunir toutes les énergies et les compétences politiques pour la consécration des objectifs communs qui sont consacrés dans la constitution de 2016 au service de l’Algérie et des intérêts de la Nation». Dans cette optique, les représentants de l’instance de coordination ont affirmé leur disponibilité à débattre et examiner toutes les propositions et initiatives politiques visant, selon les termes dudit communiqué «à approfondir le processus de réformes politiques initiées par le Président de la République, dynamiser la vie économique du pays, préserver la stabilité et promouvoir les acquis du développement tout azimuts qu’a connu l’Algérie durant les deux dernières décennies».

A une question de la presse en rapport de l’initiative du parti TAJ qui a appelé la semaine dernière à la tenue d’une conférence nationale inclusive sous l’égide du Président de la République, ils ont précisé que celle-ci sera inscrite à l’ordre du jour de la rencontre des dirigeants des quatre partis de l’Alliance devant avoir lieu prochainement. «Nous ne sommes qu’une instance exécutive de l’Alliance présidentielle et, pour l’heure, nous œuvrons à l’élaboration d’un programme unifié en prévision de la prochaine élection présidentielle. Il reste que nous sommes favorables à discuter à toutes les initiatives» ont-ils fait savoir. Dans son communiqué commun, la même instance sollicite par ailleurs l’ensemble des partis à ne ménager aucun effort et à contribuer efficacement à la préservation de la stabilité dont jouit le pays sous la gouvernance judicieuse du Chef de l’Etat. En outre, les signataires de ce communiqué ont également dénoncé les manœuvres politiciennes» visant à semer le trouble et nuire à la volonté du peuple à aller de l’avant sur la voie du développement et du progrès. Des mêmes manœuvres, disent-ils, qui sont de nature «à circonscrire les enjeux actuels et futurs du pays dans une seule équation de la succession de personnes». L’instance de coordination de l’Alliance présidentielle se réfère ainsi au contenu du message qu’avait adressé le Président de la République aux participants à la rencontre gouvernement-walis tenue récemment à Alger. «Nous demeurons fidèles aux orientations contenues dans ce message qui certifie d’une réelle volonté de préserver les réalisations consacrées sous la gouvernance judicieuse du Président de la République» est-il noté dans le communiqué commun. Des réalisations, indique t-on qui ont vu le jour dans différents domaines et que seuls les adeptes de l’ingratitude et de la culture de l’oubli peuvent ignorer.

La poursuite de cette dynamique de développement dans le sens à relever d’autres défis suivant la vision tracée par le Président de la République est parmi les objectifs primordiaux de l’alliance présidentielle, est-il également rappelé. «Pour la consécration de ces objectifs, nous avons décidé d’un programme d’action commun ainsi que des mécanismes garantissant sa consécration sur le terrain. Lequel programme qui sera soumis à l’appréciation des dirigeants des quatre partis de l’alliance présidentielle» a-t-on conclu dans le communiqué commun.

Karim Aoudia