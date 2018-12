Programmes scolaires : Introduire le concept du Â« Vivre ensemble dans la paix Â»

Des projets «sont envisageables» pour l'introduction du concept du vivre ensemble dans les programmes scolaires, a indiqué hier à Oran, le cheikh de la zaouia alaouia, Khaled Bentounes, initiateur du concept «Vivre ensemble dans la paix» inscrit comme Journée internationale à l’ONU le 16 mai de chaque année. «Nous travaillons sur les possibilités d’introduire le concept du vivre ensemble dans les programmes scolaires», a souligné cheikh Bentounes lors d'une conférence sur «la culture du vivre ensemble : enjeux et perspectives», au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). En outre, il a fait savoir que l’association «Djanatu El Arif», qu'il a fondée, a signé une convention avec le CRASC pour étudier les différents moyens d’introduire la culture du vivre ensemble dans l’éducation et l’enseignement des enfants. Au sujet de projets, dans ce sens, avec le ministère de l’Education nationale, cheikh Bentounes a déclaré avoir rencontré la ministre et «nous avons déjà fait un premier travail en marge de la 70e conférence des mathématiques et du vivre ensemble qui s’était tenue en juillet à Mostaganem et qui avait reçu 108 inspecteurs généraux de l’éducation représentant les 48 wilayas». Commentant la cérémonie, à Oran, de béatification des 19 religieux catholiques morts en Algérie au cours de la décennie noire, le cheikh de la zaouia alaouia a souligné que cet événement est «une preuve de l’ouverture de l’Algérie, capable de vivre en paix avec les autres». S’agissant des perspectives du concept du vivre ensemble, cheikh Khaled Bentounes a estimé voir au-delà de l’adoption d’une journée du vivre ensemble par les Nations unies à l’initiative de l’Algérie, expliquant par là que «l’adoption d’une journée pour célébrer la paix et le vivre ensemble n’est pas un objectif en soi». Soulignant que «cette journée ne doit pas être seulement un évènement, mais un avènement de la paix et du vivre ensemble», le cheikh de la zaouia alaouia a ajouté : «Nous devons travailler à répandre cette culture dans la société, à commencer par la maternelle.» «La paix est l’essence même de l’Islam et nous devons puiser de cette essence pour répandre la paix et la tolérance», a soutenu cheikh Khaled Bentounes.