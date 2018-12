M. Ouyahia reÃ§oit le reprÃ©sentant du Pape FranÃ§ois : Cultiver le dialogue

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu, hier à Alger, le cardinal Angelo Giovanni Becciu, préfet de la Congrégation pour les causes des Saints, représentant du Pape François, qui effectue une visite en Algérie, dans le cadre de la cérémonie de béatification des religieux catholiques, qui a eu lieu, samedi à Oran, indiquent les services du Premier ministère,

dans un communiqué. L’audience s'est déroulée en présence de Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. La cérémonie de béatification de l'ancien évêque d'Oran Pierre Claverie (1938-1996) et de ses 18 compagnes et compagnons de culte chrétien, morts en Algérie durant la décennie noire, s'est déroulée à la chapelle de Notre-Dame de Santa Cruz, dans les monts du Murdjadjo (Oran), rouverte vendredi après sa restauration.