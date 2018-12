Film sur Frantz Fanon : en cours de prÃ©paration

Des préparatifs sont en cours à Blida, en vue de la réalisation d’un film sur le parcours militant et humanitaire du Dr Frantz Fanon, a-t-on appris, samedi auprès de l’initiateur du projet, le cinéaste Abdennour Zahzah. «Un long métrage sur le parcours de Frantz Fanon, durant la période de son exercice à l’hôpital de Blida, entre 1953 à 1956, où l’on faisait la distinction entre malades français et algériens, est en cours de préparation», a indiqué à l’APS, le réalisateur de la future œuvre, en marge du lancement de l’opération d’aménagement du musée Frantz-Fanon, mitoyen au Centre hospitalo-universitaire (CHU) hyponyme, en perspective de son ouverture au profit du public. Il a signalé avoir reçu un soutien financier de l’ordre de 40% du coût du film de la part du ministère de la Culture, au moment où le restant de l’enveloppe sera complété, grâce à la participation d’autres pays dans la production de cette œuvre cinématographique, dont les premières prises de vue seront lancées en octobre 2019. Cette opération d’aménagement du musée Frantz-Fanon a été lancée par l’association des «Amis du musée Fanon», en marge de la commémoration du 57e anniversaire du décès de ce «médecin-militant», au niveau de ce qui fut son domicile, lorsqu’il exerçait dans cet établissement hospitalier, spécialisé, à l’époque, dans les maladies psychiatriques. «Le tournage du film aura lieu au niveau de cet hôpital (CHU Frantz-Fanon de Blida, ndlr), car il ne peut exister de meilleur décor que celui-ci», a souligné M. Zahzah, exprimant sa confiance en le «soutien du ministère de la Santé», pour la réussite de cette œuvre. «Ce musée futur est un important acquis, pour la wilaya de Blida, mais aussi pour toute l’Algérie», s’est-il félicité, soulignant la «grandeur de la pensée de Fanon», qui est actuellement enseignée au niveau des grandes universités mondiales japonaises, coréennes et américaines. À noter que le réalisateur Abdenour Zahzah est déjà l’auteur d’un film documentaire sur la vie de Fanon, réalisé en 2002, en collaboration avec le défunt professeur Bachir Ridouh. «En dépit des modestes moyens consacrés, ce film a eu un grand succès, et continue à être projeté, à l’occasion de différentes manifestations culturelles et artistiques», a-t-il fait savoir.