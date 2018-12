Central Airport THF, de Karim AÃ¯nouz, en compÃ©tition au FICA : Une sociÃ©tÃ© europÃ©enne en Ã©tat dâ€™urgence

À Berlin, l’aéroport désaffecté de Tempelhof, jadis pièce maîtresse du programme hitlérien de réarmement, sert aujourd’hui d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile. Ces vastes hangars s’organisent en ville miniature. Ce film documentaire de 97 minutes a été projeté, jeudi dernier, à la salle Ibn Zaydoun de Riadh El Feth, en l’absence de son réalisateur Karim Aïnouz, et ce, dans le cadre des compétitions des films documentaires de la 9e édition du festival international du film d’Alger (FICA).

En effet, le Brésilien Karim Aïnouz c’est manifestement inspiré par l’Europe, Berlin en particulier. Déjà, dans ce film documentaire, en compétition à la 9e édition du FICA, sa manière unique de cadrer ses sujets, la mer et les paysages des réfugiés, on retrouve cet œil de pur artiste du cinéma et cette douceur extraordinairement puissante. Il suit un an de la vie de réfugiés dans un centre d’accueil temporaire situé dans un légendaire aéroport berlinois désaffecté, en plein centre de la capitale allemande. Ce documentaire, Tempelhof aéroport central, une coproduction germano-franco-brésilienne, a été filmé dans l’ancien aéroport berlinois de Tempelhof, transformé aujourd’hui à un parc de loisirs avec piste de vélo, de sports à roulettes dernier cri et de glisse où les Berlinois viennent s’ébattre qu’il fasse grand soleil ou qu’il neige, tandis que dans le hangar d’à-côté, quadrillé par de minces cloisons isolant un damier de chambrettes temporaires, des réfugiés en attente de permis de séjour voient passer les jours. Tirant pleinement profit du décor monumental où se situe ce sas d’entrée en Europe résonnant d’une mosaïque de langues d’ailleurs (l’arabe, le russe...), la photographie souligne la paradoxale exiguïté de ce lieu utilisé pour circonscrire les corps humains qui le peuplent (ses habitants de passage doivent passer au détecteur de métaux pour sortir, pas pour entrer). Tandis que se succèdent les images, toutes plus merveilleusement composées et lourdes de sens et chargées de mélancolique poésie existentielle les unes que les autres, et qu’on assiste au quotidien du centre d’accueil au travail des médecins et professeurs d’allemand et assistants sociaux, aux annonces lues dans les hauts-parleurs de l’aérogare, précédées de ce ding-dong très reconnaissable pour les habitués des voyages aériens, la voix d’un jeune homme exilé de la Syrie évoque doucement, en langue arabe, les souvenirs et sensations qui restent, le passage du temps pendant cette longue attente, l’avenir incertain. Eliot n’est qu’un élément d’un paysage auditif tout aussi splendide et captivant que les images, une œuvre d’art à lui seul, avec ses voix, ses souffles, ce son de cloche récurrent, ses intenses moments musicaux dont les vibrations vont jusqu’au spectateur par le sol, pour remonter vers sa poitrine. Le documentaire capte avec une élégance indicible quelque chose d’indescriptible autrement que par cette photographie sans pareille et ce design sonore à tomber, une sorte d’immensité du réel, une brèche où se croisent fugacité et permanence, un saisissant fragment d’Europe où le temps et l’espace se dilatent et se resserrent simultanément.

Sihem Oubraham