ClÃ´ture de la 9e Ã©dition du festival international du cinÃ©ma dâ€™Alger : Iâ€™m not your negro et Lâ€™autre cÃ”tÃ© de lâ€™espoir laurÃ©ats du grand prix

La neuvième édition du festival international du cinéma d’Alger a pris fin, vendredi soir, à la salle Ibn Zeydoun, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Après l’annonce du palmarès, un vibrant hommage a été rendu au cinéaste tchadien Mahamat Salah Haroun, suivi de la projection de son dernier film, une Saison en France.

Dans une salle archicomble, une des réussites remarquables de ce festival qui rassemble les férus du septième art, un véritable débat intellectuel est créé sur les questions actuelles de l’engagement dans le monde. A l’annonce des lauréats pour la section «film documentaire», le président du jury, le cinéaste sénégalais Ousmane William Mbaye, a décerné une mention au film «True Warriros» de Ronja Von Wurmb-Seibel et Niklas Schenck, un film qui a su émouvoir en montrant que la culture triomphe toujours de l’obscurantisme et de la violence. Le prix spécial du jury documentaire a été octroyé au film «Free men» d’Anne-Fréférique Widmann qui, par ses plans larges, ses travellings, la présence sonore, son point de vue esthétique, le discours joyeux et créatif des personnages, traduit la volonté de vaincre la mort par la création et l’amour en hommes libres. Enfin, le grand prix du jury revient à «I’m not your negro» de Raoul Peck, immense film qui touche toutes les générations et tous les publics.

Pour la section «long-métrage de fiction», le président du jury, Nabil Boudraa, a annoncé que le récipiendaire du prix spécial du jury est le cinéaste Gerard Mordillat pour son film «Mélancolie ouvrière», ayant marqué le jury par sa force d’engagement et par sa qualité cinématographique. Pour ce qui est du grand prix du FICA, le jury a décerné à l’unanimité le grand prix au film «L’autre côté de l’espoir» du cinéaste finlandais Aki Kaurismaki. Nabil Boudraa a annoncé que le jury a été impressionné par sa dimension humaniste et engagée. Ce film a su traiter avec brio le thème de l’immigration, sujet actuel et ô combien sensible, avec un jeu d’acteurs remarquable, une lumière magnifique et un décor très fidèle. C’est un film sincère, à travers lequel on voit que tout n’est pas perdu du côté de l’espoir. En somme, le conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle (CICT), partenaire du 9e FICA, a octroyé la prestigieuse médaille Gandhi de l’UNESCO au film documentaire «Les enfants du hasard», des cinéastes belges Theirry Michel et Pascal Colson. La représentante du (CICT), Lola Bodji, a déclaré que ce film est la transcription parfaite de ce que l’UNESCO considère comme fondamental, c'est-à-dire l’éducation. «Tout vient de l’ignorance, de l’ignorance on passe à la méfiance, de la méfiance à l’hostilité, de l’hostilité à la haine et de la haine à la guerre, et nous voulons lutter contre toutes les formes de guerre», a-t-elle noté.

Ils étaient nombreux et nombreuses à avoir suivi les projections des films au 9e FICA. le prix du public a été octroyé pour cette édition, dans la catégorie «film documentaire» ex-aequo aux documentaires «Libre» du Français Michel Toesca et «Les enfants du hasard» de Theirry Michel et Pascal Colson. Pour la catégorie «long-métrage de fiction», ce même prix a été attribué ex-aequo au film algérien «La voix des anges» de Kamel Laiche ainsi qu’au film palestinien «Wajib» d’Anne-Marie Jacir.

