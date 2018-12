Nouvelles de SÃ©tif : Le nouveau marchÃ© de gros sâ€™anime

Page animée par Farouk Zoghbi

À la satisfaction des nombreux producteurs et de la population d'une région connue pour sa vocation essentiellement agricole, le nouveau marché de gros Magsetifel SPA a ouvert enfin ses portes, après une inauguration qui remonte pourtant au 30 avril 2017, sans que cette imposante structure, dont la conception répond aux normes internationales, grâce un investissement de l'État de plus de 3 milliards de dinars, puisse jusque-là tourner à plein régime.

Une ouverture d'autant plus attendue quand on sait que Sétif à toujours été une région de mandataires, qui faisaient la fierté de la région et parcouraient le territoire national pour se retrouver à décharger leurs camions dans ces vastes locaux alors implantés à proximité de l'actuel marché central.

Beaucoup de vieux Sétifiens se souviennent encore de ces mandataires, Samai, Baba, Lakhdar dit «le gros», Saad «Taleb», Rachid Salhi, pour ne citer que ceux-là, qui faisaient la réputation de cette profession et côtoyaient dans leurs échanges fréquents leurs «homologues» de la Mitidja, de l'Est et de l'Ouest du pays, pour que Sétif préserve cette renommée et puisse même s'alimenter en primeurs.

Des traditions aussi vieilles que le temps qui ont été hélas affectées par les comportements de certains vendeurs de fruits et légumes, exerçant chacun à sa juste mesure et surtout à ses justes intérêts.

Dans ce contexte, l'exemple de l'ancien marché de gros El Fadjr est plus que révélateur. Un marché qui aura fait son temps et qui ne pouvait de ce fait continuer à trouver place au cœur d'une ville qui connaît une croissance urbaine rapide et un trafic routier intense.



Un marché au Top 4 africain



C'est précisément pour pallier toutes ces contraintes et aller dans le sens des traditions fortes entretenues par cette région que l'Etat a consenti un investissement d'envergure pour la réalisation d'un nouveau marché de gros, doté de toutes les commodités et dont la zone d'influence s'étale sur 7 wilayas (Sétif, Bejaia, Msila, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Batna et Mila) en dehors de bien d'autres dont les mandataires transitent aussi par ce marché de Sétif classé désormais au Top 4 africain après ceux de Casablanca, Ismaïlia et Johannesburg.

Aussi, la décision du wali de procéder à la fermeture de l'ancien marché El Fadjr n'a pas été sans susciter un sentiment de satisfaction parmi ces professionnels et la population, sachant que des facilités financières ont été introduites pour permettre aux locataires remplissant les conditions de transférer leurs activités vers le nouveau marché de conception moderne et doté de 287 carreaux, dont la superficie varie entre 50 et 100 m2. Pas moins de 16 hectares extensibles constituent le terrain d'assiette de cette structure qui relève de l'EPE Magros-SPA, sous tutelle du ministère du Commerce. Une nouvelle infrastructure où 1.800 emplois directs sont appelés à être créés et qui, en plus de ses 6 halls, est dotée de toutes les commodités, et prochainement d'une poissonnerie et d'une plateforme logistique destinée à l'exportation.

Une grande infrastructure ouverte sur l'échangeur sud de l'autoroute Est-Ouest et la RN 28 pour une fluidité assurée et un flux important de marchandises de 500.000 tonnes de marchandises par année.

-----------------------------

Université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2

Cap sur l’international



Consolidant son ouverture sur un monde sans frontières du savoir et de la science, l'université Mohamed-Lamine- Debaghine Sétif-2, partenaire du projet DIRE MED et coordinateur local, continue de se distinguer par une dynamique de coopération internationale encouragée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

C'est ainsi que des responsables de cette jeune université viennent de prendre part à la troisième réunion des partenaires et à la troisième session de formation qui se sont tenues à Catane, en Italie. Une rencontre d'autant plus importante, qu'elle se propose de former les formateurs aux relations internationales et à la coopération.

Ce séminaire de trois jours a permis aux universitaires présents de se pencher sur le volet important ayant trait aux opportunités internationales, ainsi que les types de mobilité et les moyens de surmonter les contraintes identifiées, au titre de la mobilité du personnel non académique.

Le professeur Abdelatif Mami, vice-recteur chargé des relations extérieures, estime que «l'idée maîtresse de ce genre de rencontres interuniversités de la Méditerranée est de développer un espace de dialogue à même de permettre de transmettre et de rapprocher des méthodologies de travail et de bonnes pratiques, dans un projet qui s'intègre dans une approche collaborative, intégrant l'ensemble des acteurs présents à cette rencontre internationale. Il s'agit d'une formation proposant des outils de gestion technique, administrative et financière, permettant une meilleure gestion des différentes opportunités de mobilité».

«Une rencontre de formation qui sera entérinée, ajoute notre interlocutrice, par des ateliers de formation à l'échelle locale, qui se tiendront dans cette université au profit des acteurs locaux.»

-----------------------------

Agriculture

Les sillons d’une terre généreuse

Les dernières précipitations n'ont pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction au sein des producteurs de cette région des hautes plaines sétifiennes, où l'espoir de réaliser, une fois encore, cette année, une bonne récolte se mesure à l'effort déployé sur le terrain, au titre de cette nouvelle campagne labours-semailles.

Une campagne d'autant plus importante, qu'elle est marquée par l’augmentation constante des surfaces à traiter, et, partant, une réduction de la jachère dans une proportion de 1.000 hectares sur cette terre généreuse, dont la vocation est préservée de père en fils et de génération en génération, par ces agriculteurs parvenus à réaliser une production record de 3.695. 400 quintaux, toutes cultures confondues.

Des réalisations qui, au-delà de la bonne pluviométrie et des efforts consentis, sont aussi le produit de cette adhésion des agriculteurs au travail de vulgarisation menée sur le terrain, pour que la wilaya occupe la deuxième place au niveau national, avec une telle production, mais aussi et pour la première fois depuis l'indépendance classée au quatrième rang en termes de collecte, avec 1.346.848 quintaux. Cette confiance, consolidée entre l'agriculteur et son environnement, avec l'introduction, par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de mesures incitatives qui vont du crédit RFIG sans intérêt, aux herbicides exonérés d'impôts, avec un soutien aux engrais et un autre pour les équipements destinés à l'irrigation d'appoint des céréales, ainsi que la reconduction des prix des semences ; toutes les conditions sont donc réunies, pour relever un autre défi et s'inscrire de plain pied dans la dynamique de la sécurité alimentaire. «Cette année, donc, 197.500 hectares seront traités au cours de la campagne labours-semailles, lancée le 1er octobre, pour atteindre aujourd'hui 75%», indique Ali Zerarga, directeur de wilaya des services agricoles, dans son optimisme partagé avec celui des producteurs.

Dans ce contexte, le blé dur se taille comme d'habitude la part du lion sur 127. 250 hectares, l'orge sur plus de 46.000 hectares et le blé tendre sur 16.830 hectares. Plus de 250 dossiers RFIG pour un montant de plus de 25 milliards de centimes ont reçu un avis favorable. Par ailleurs, et en plus de l'installation d'un comité de wilaya chargé du suivi de la campagne labours-semailles, la CCLS a acquis une nouvelle station de traitement de semences d'une capacité de 5 tonnes/heure.

-----------------------------

Logement

Des efforts d’envergure

Les dernières sorties du wali sur les chantiers du logement et du gaz, si elles ont permis, au premier responsable de cette wilaya, de s'enquérir de visu de la situation qui prévaut dans la réalisation des programmes en cours, n'a pas été sans mettre en exergue les efforts d'envergure consentis par l'État pour répondre aux préoccupations du citoyen dans des secteurs aussi sensibles. Dans ce contexte, les investissements consentis au titre des programmes initiés par le Président Abdelaziz Bouteflika sont largement révélateurs de l'intérêt porté au citoyen dans un secteur aussi sensible, tant et si bien que cette wilaya a bénéficié, entre 1999 et 2018, de 145.548 logements, tous segments confondus.

Les efforts déployés sur le terrain par les pouvoirs publics, mais aussi toutes ces entreprises que compte cette wilaya, la deuxième il est vrai au niveau national par l'importance de sa population, s’est traduite, en mai dernier déjà, par la réalisation de plus de 93.000 logements pour la prise en charge de 650 familles, devait souligner le wali, à l'issue de la dernière visite du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Des réalisations qui ne seront pas sans impacter positivement le taux d'occupation par logement qui descendra de 7,73 à 5,03, en attendant de régresser davantage au terme de la réalisation des programmes en cours, soit près de 28.000 unités de tous les segments. Dans cette dynamique de développement que connaît le secteur de l'Habitat, la politique de l'État en direction des zones rurales n'aura pas été moindre, contribuant ainsi fortement à fixer les populations dans ces zones montagneuses, encourager le retour de toutes celles que le vent de l'exode n'a pas épargnées durant la décennie noire et ancrer les effets du progrès dans toutes ces contrées lointaines, où l'électricité, le gaz naturel, la route, l'école jusqu'au lycée et la santé ne relèvent plus du rêve, avec la réalisation de plus de 68.000 aides accordées depuis l'année 2000. La dernière sortie du wali sur le terrain s'inscrit de plain pied dans cette dynamique, tant elle aura permis de booster les programmes en cours et a été marquée, depuis le mois de janvier, par la remise de 6.829 logements tous segments confondus et 2.800 autres, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre. Une visite qui lui permettra de s'entretenir longuement avec les 24 promoteurs d'un programme de 1.496 logements LSP et consacrer le même intérêt aux représentants des acquéreurs, pour une situation globale qui permet de relever qu'après la livraison de 500 logements de ce programme, 300 autres seront achevés au mois de décembre, et les 596 autres en mars 2019. Par ailleurs, M. Maskri s'est rendu récemment dans la commune de Guelta-Zerga, où il a lancé les travaux de raccordement de 800 foyers dans la localité de Kaouane et 400 autres à Ouled-Ali-Benaceur, dans la commune de Beni Fouda. Une visite, à l'issue de laquelle il mettra également en service le gaz dans 400 foyers de la localité d’Ouled Bourouba ,soit un taux de couverture qui a atteint les 95% dans cette wilaya.