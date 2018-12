Grand angle : Dilemme

Au terme d’une quatrième journée de mobilisation du mouvement des «Gilets jaunes» dans toute la France, l’exécutif français a estimé par la voix du Premier ministre que «le temps du dialogue est là». Bien que moins nombreux que lors de la précédente journée -ils étaient quelque 136.000 manifestants- les Gilets jaunes ont néanmoins fait montre de la même détermination à aller au bout de leur contestation. Face à cette situation et conscient qu’ils ne cèderont pas, en dépit des concessions déjà faites, notamment l'annulation de l'augmentation de la taxe sur les carburants, le président français a décidé de sortir de son mutisme. Emmanuel Macron devrait s’exprimer, aujourd’hui, lundi. Va-t-il annoncer de nouvelles mesures pour satisfaire les Gilets jaunes ? Personne n’a voulu s’avancer. Il lui appartiendra de proposer les «mesures» pour permettre «à l'ensemble de la Nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux» comme a déclaré Édouard Philippe. Sauf que le président Macron est attendu sur une multitude de sujets et, de ce fait, il sera, quoi qu’il annonce, dans l’incapacité de satisfaire tout le monde. En effet, entre ceux dont les revendications sont à caractère politique, démission du président, dissolution de l’Assemblée...,et ceux qui exigent l’amélioration de leur pouvoir d’achat à travers leur refus à toute hausse et à la suppression de l'Impôt sur la fortune, il lui sera bien difficile de répondre à toutes les attentes. Certes le gouvernement s'y est engagé afin de dégager des «mesures d'accompagnement justes et efficaces», mais force est de reconnaitre que le président est face à un dilemme. Au final, la question à laquelle il devra apporter une réponse est celle de savoir si Emmanuel Macron va annoncer un tournant social ou «garder le cap» des réformes comme jusqu'alors? Mais quoi qu’il en soit, cet arbitrage qu’il est amené à faire moins de deux ans après son entrée en fonction vaut remise en cause.

Nadia k.