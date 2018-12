Dossier de lâ€™humanitaire au MENA : Black-out mÃ©diatique

Le colloque international sur «Les conditions actuelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, problèmes et solutions suggérées», animé par des universitaires et des doctorants, a pris fin, hier à l’université Alger-3.

À cette occasion, Hanen Idrissi, universitaire à Alger-3, a tenu à préciser que l’armement nucléaire et la politique colonialiste de l’entité sioniste contribuent à accroître les tensions régionales. Dans ce cadre, l’intervenante s’est demandé «pourquoi les médias internationaux ne montrent pas les conséquences nocives sur les populations de la région qui souffrent du manque de développement, un véritable black-out médiatique sur le dossier de l’humanitaire». À cette occasion, Mme Idrissi a estimé que «la concentration sur l’investissement économique et le développement durable au lieu de l’armement permettait d’apaiser les tensions dans la zone». «La sécurité au MENA dépend-elle du marathon aux armements ou du développement durable ? » s’interroge-t-elle. Pour sa part, le Dr Djidour Hadj Bachir, maître de conférences en sciences politiques à l’université de Ghardaïa, a mis en garde contre «les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, notamment les informations sensibles ciblant la sécurité de l’État». Après avoir indiqué que «de plus en plus les publications sur le web sont devenues plus acerbes», l’intervenant a mis en exergue la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de défense contre les fakes news. Dans ce cadre, Mustapha Kraoua, du centre universitaire de Tamanrasset, a attiré l’attention des participants sur le contenu des fakes news qui cible beaucoup plus la catégorie juvénile. C’est pourquoi le rôle des réseaux sociaux est très important dans la lutte contre l’extrémisme, pour mobiliser les jeunes contre les bandes terroristes.

Hichem Hamza