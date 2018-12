Mobilisation des Gilets jaunes en France : 136.000 personnes ont participÃ© Ã  lâ€™acte 4

Quelque 136.000 personnes ont participé samedi à l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre, alors que près de 1.723 personnes ont été interpellées, a indiqué dimanche le ministère français de l'Intérieur. La quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu samedi à au moins 1.723 interpellations dans toute la France, dont 1.220 gardes à vue, a annoncé dimanche matin le ministère de l'Intérieur, ajoutant que 136.000 personnes ont participé à cette nouvelle journée de mobilisation, soit le même nombre que le 1er décembre. Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Elysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris, mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille et encore à Nantes, suivis toujours de blocages sur les routes, ont poursuivi les mêmes sources. Après une quatrième journée de mobilisation, le président Emmanuel Macron devra annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise mettant son quinquennat à l'épreuve. En fin de soirée de samedi, le président Macron a félicité dans un Tweet «toutes les forces de l'ordre mobilisées», saluant «le courage et l'exceptionnel professionnalisme dont ils ont fait preuve». Selon le Premier ministre, Edouard Philipe, «le temps du dialogue est là» et «il faut désormais retisser l'unité nationale», mise à mal par cette fronde populaire. Le président «s'exprimera» - peut-être lundi - et «il lui appartiendra de proposer les mesures» pour permettre «à l'ensemble de la Nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux», a indiqué Edouard Philippe au terme d'une visite au ministère de l'Intérieur dans la soirée de samedi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, (Parti Socialiste) a, cependant, déploré lors de cet acte IV samedi «des scènes de chaos» et des «dégâts incommensurables» pour l'économie et l'image de la ville. «De nombreux Français, notamment commerçants, ont connu un nouveau samedi noir», a relevé, de son côté, Laurent Wauquiez (Les Républicains). Il y a eu sur l'ensemble du territoire 11.000 manifestants de moins que le 1er décembre. Un dispositif «exceptionnel» avait été prévu, avec 89.000 membres des forces de l'ordre déployés sur l'ensemble du territoire français, dont 8.000 à Paris appuyés par 14 véhicules blindés à roue, alors que la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et de nombreux commerces étaient restés fermés. Selon un bilan national provisoire de la direction générale de la santé, «179 personnes blessées ont été prises en charge sur tout le territoire par les équipes médicales des hôpitaux».

Paris demande À Trump de ne pas se mêler de politique intérieure française

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a invité, hier, le président américain Donald Trump, qui a commenté par une série de tweets critiques le mouvement des «Gilets jaunes» en France, à ne pas se mêler de politique intérieure française.

«Je dis à Donald Trump et le président de la République (Emmanuel Macron) lui a dit aussi : nous ne prenons pas partie dans les débats américains, laissez-nous vivre notre vie de nation», a-t-il déclaré dans l'émission Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.