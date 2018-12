Mondial-2019/dames : Les reprÃ©sentants africains connaissent leurs groupes

Les trois représentants africains au Mondial-2019 de football féminin, (7 juin-7 juillet) en France, connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué samedi soir à Boulogne-Billancourt. Le Nigeria, détenteur du titre africain, évoluera au groupe A en compagnie de la France, Corée du Sud et Norvège. Le finaliste malheureux de la CAN-2018, l'Afrique du Sud, fait partie du groupe B aux côtés de l'Allemagne, Chine et Espagne. Enfin, le Cameroun, qui s'est classé 3e, a hérité du groupe E au sein duquel se trouvent : le Canada, la Nouvelle-Zélande, et les Pays-Bas. 24 pays dont les Etats-Unis, tenants du titre, prennent part au rendez-vous français.

Composition des groupes :

Groupe A : France, Corée du Sud, Norvège, Nigeria

Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud

Groupe C : Australie, Italie, Brésil, Jamaïque

Groupe D : Angleterre, Ecosse, Argentine, Japon

Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Groupe F : Etats-Unis, Thaïlande, Chili, Suède

Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accèderont aux 8es de finale.

Première phase : 7 juin au 20 juin

8e de finale : 22 au 25 juin

Quart de finale : 27 au 29 juin

1/2 finale: 2 et 3 juillet à Lyon

3e place : 6 juillet à Nice

Finale : 7 juillet à Lyon.