Natation : ProcÃ©dure en justice contre la FÃ©dÃ©ration internationale

Trois nageurs de haut niveau, dont la triple championne olympique hongroise Katinka Hosszu, ont lancé une procédure en justice aux Etats-Unis contre leur fédération internationale (FINA), opposée au lancement d'une ligue professionnelle. Hosszu et les Américains Tom Shields et Michael Andrews ont saisi un tribunal de San Francisco (Californie) dans la cadre d'un recours collectif antitrust contre la FINA, établie en Suisse.

La FINA a, en effet, menacé les nageurs et nageuses qui prendraient part à un meeting organisé fin décembre à Turin (Italie) par une nouvelle organisation, la Ligue internationale de natation, de les suspendre pour les Jeux olympiques.

"Nous sommes plus prêts que jamais d'atteindre notre rêve, mais ce rêve est bloqué par la FINA", regrette Shields. "Les plaignants croient qu'une ligue professionnelle, qui récompenserait les meilleurs nageurs avec une dotation accrue pour leur travail acharné et les sacrifices de toute une vie, est attendue depuis longtemps", ont expliqué leurs avocats.

La Ligue internationale de natation propose des primes de victoire supérieures à la FINA pour ses étapes de Coupe du monde (en petit bassin). Elle a également saisi la justice américaine, ont indiqué les avocats.