Vovinam viet vo dao / Tournoi international d'Alger : Les AlgÃ©riens raflent 19 titres sur 20

La sélection algérienne de vovinam viet vo dao a outrageusement dominé la deuxième et dernière journée du tournoi international d'Alger, organisée à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, en remportant 19 des 20 finales qui ont été disputées samedi.

Un scénario conforme à celui de la veille, puisque là encore, les athlètes algériens avaient survolé la compétition, avec une moisson de 24 médailles : 10 or, 11 argent et 3 bronze. Un excellent parcours qui les avait dès lors placés en tête du classement général des médailles, loin devant l'Italie, deuxième avec 5 médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze) au moment où la Côte d'Ivoire avait complété le podium de cette première journée, avec un total de 5 breloques (1 or et quatre bronze). Outre les 19 nouveaux titres remportés samedi, la sélection algérienne a bonifié sa moisson de 18 médailles en agent et 11 bronze, ce qui porte son total cumulé à 72 médailles : 29 or, 29 argent et 14 bronze. De son côté, le podium de cette première édition du tournoi international d'Alger est resté inchangé, avec l'Italie, toujours à la deuxième place, suivie de la Côte d'Ivoire. "La Squadra" a bonifié sa moisson de deux nouvelles médailles samedi (1 or, 1 bronze), alors que Les Eléphants en ont glané quatre (2 argent et 2 bronze). "Le niveau de la compétition était assez élevé, en présence de certains athlètes de renom, venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique", a jugé l'international algérien Mechecuegue Oussama, sociétaire de l'Olympique Bourouba, ajoutant que "cette compétition est venue au bon moment" pour l'aider, lui et ses coéquipiers, "à préparer les importantes échéances internationales à venir", notamment les prochains championnats d'Afrique, prévus à la fin du mois en cours au Maroc. Des propos confirmés par la sociétaire de l'AS Sûreté Nationale, Ilham Teboudi, ayant considéré que "la concurrence a été très rude", en se disant "heureuse que les gros efforts fournis pendant la préparation aient porté leurs fruits". Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj, a jugé "très honorables" les résultats obtenus par les représentants algériens dans cette compétition. Ce qu'il considère comme "une preuve formelle" que cette discipline sportive "a beaucoup évolué" au point de pouvoir rivaliser avec de "grandes nations". Sur le plan organisationnel, Djouadj a considéré que le tournoi international d'Alger "a été une totale réussite", ajoutant qu'il trouve "merveilleux" que cette compétition eut été "officiellement intégrée dans le calendrier de la Fédération internationale". Ce qui veut dire que désormais, elle sera rééditée chaque année, avec la possibilité de drainer la participation d'un plus grand nombre d'athlètes et de pays. Cette première édition du tournoi international d'Alger avait démarré vendredi matin, avec le déroulement des tours qualificatifs, marqués par la présence d'un total de 145 athlètes. Plusieurs parmi les nations engagées dans compétition avaient participé à l'Assemblée générale constitutive de l'Union arabe de vovinam viet vo dao, qui s'était déroulée vendredi soir à Vieux-Kouba (Alger). Onze sélections étrangères, représentant l'Italie, la Roumanie, la Belgique, la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Egypte, le Liban, le Yémen, le Soudan, la Jordanie et le Belarus, sont engagées dans ce tournoi. Elles se trouvent depuis mercredi au centre de regroupement et de préparation des élites nationales à Souidania (Alger). L'équipe de l'Afghanistan devait participer elle aussi à cette compétition, avant de déclarer forfait pour des raisons administratives. A noter aussi la présence du président de la Fédération internationale de vovinam viet vodao, Mai Huu Tin, ayant suivi les débats avec beaucoup d'attention.