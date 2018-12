Dans la lucarne : Les Â« vieilles habitudes Â» tenaces

Notre football est à l’arrêt depuis la fin de la quinzième journée, qui coïncide avec la dernière journée de la phase aller. Cette première manche avait connu quelques remous sur la fin, «alimentés» par certains qui veulent, peut-être, que les choses n’aillent pas comme le veut la grande majorité. Tout le monde sait bien que le football est la discipline qui intéresse la «grande masse». Elle fait aussi office de fait culturel, social et aussi sportif. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un tout, qu’il faudra prendre en ligne de compte et là personne ne peut dire le contraire. Toutefois, cette discipline, comme on le sait, est devenue chez nous une affaire de «sou». Le dernier des clubs, dits professionnels (ils sont trente deux si l’on ajoute les clubs de Ligue-2), fonctionne avec un budget dépassant les 20 milliards de centimes. Et là, on n’a pas voulu exagéré. Car au fond, il peut augmenter allègrement sans que personne ne crie au scandale. Il n’y a qu’à voir les salaires des joueurs pour le comprendre. Ce qui fait que nombreux sont les clubs qui sont en butte aux remontrances de la CRL qui les empêche de recruter de nouveaux joueurs durant le mercato. Cette situation a tendance à se perpétuer, saison après saison. Les clubs en usent et abusent même comme ils veulent, du moment que la législation le leur permet. Pourquoi pas s’adonner à leur sport favori, de recruter des joueurs qu’ils ne seront pas payés faute d’argent liquide. C’est là que

le commun des mortels ne comprend vraiment rien. Comment, se dit-il, recrute-t-on de nouveaux joueurs alors que cette opération a été faite et bien complétée durant la saison estivale ? Malgré l’argent, qui est

en quantité insuffisante, on se paye le luxe de recruter, mais surtout d’effectuer des «voyages» dans les pays voisins contre tout bon sens. Certains qui croient tout savoir vous diront que c’est la meilleure façon de se ressourcer et de bien recharger leurs batteries. Sont-ils à ce point «touchés» sur le plan psychologique pour s’adonner à cette «cure» indispensable pour se requinquer le moral ? Il faut dire que l’argent dont ils disposent est utilisé comme ils l’entendent, sans aucun contrôle. S’il y avait eu

un contrôle régulier et transparence surtout, ils agiraient autrement. Le MCA, par exemple, a voulu

se préparer, durant cette trêve, « intra-muros » et plus précisément à Tlemcen où toutes les commodités sont réunies. Il y a aussi Sétif. Selon, le directeur général du club et aussi de l’avis de l’entraîneur, Adel Amrouche, c’est le meilleur moyen de préserver les joueurs de la fatigue. Par conséquent, on va chercher ailleurs, ce qui se trouve chez nous et surtout à portée de main et à moindre frais. Un voyage chez nos voisins coûtent non-seulement cher, mais est payé en devises aussi. Pourquoi ne pas épargner l’argent, mais aussi l’équipe elle-même de la fatigue et aussi d’autres choses «extra-sportives». Les expériences passées sont là pour en témoigner. Il faudra, à ce niveau, bien agir pour ne pas dilapider l’argent du contribuable. Ce qui est vraiment injustifié, surtout qu’on ne cesse de crier sur tous les toits qu’ils sont en «manque» d’argent comme c’est le cas des «sports collectifs» qui apportent, pourtant, énormément au sport algérien et méritent vraiment qu’on leur apporte une aide conséquente par rapport aux efforts accomplis. Les footballeurs se comportent comme des gens au dessus de tout. Ce qui est anormal en raison des efforts de l’État pour les mettre à l’abri du besoin. Cela, cependant, nécessite un suivi et une gestion des plus saines pour que tout aille dans le bon sens.

Hamid Gharbi