Kamel Mouassa : Â« On va dÃ©fendre nos chances Ã  fond Â»

Comment évaluez-vous la phase aller ?

Tout d’abord, il faut rappeler qu’on a repris les entraînements tardivement vu les problèmes qui ont secoué l’équipe à l’intersaison. On n’a effectué que 18 jours de préparation seulement ; c’est pratiquement insuffisant d’où un départ était très en retard. Il ne faut pas oublier qu’on a disputé qu’un seul match amical contre le CS Constantine. C’est à dire, on a profité du passage de ce club à Annaba pour le rencontrer amicalement. Ce dernier, qui représentait un bon sparring-partner à la veille du coup d’envoi du championnat de la Ligue-deux. Ce qui nous a permis de dégager l’ossature de l’équipe. C’est vrai, on avait des difficultés durant les 5 ou 6 premiers matchs de la compétition mais par la suite on est revenu progressivement à notre meilleur niveau.



Pourriez-vous nous dresser un bilan ?

Pour ce qui est du bilan de la phase aller sur les 15 matchs disputés, on a récolté 21 points, quoique on avait la possibilité d’avoir 4 ou 5 points supplémentaires et ceci est du à plusieurs paramètres. Le bilan de l’USMAnnaba est moyen. Aujourd’hui, on va entamer la phase retour qui s’annonce, d’ores et déjà, difficile pour toutes les équipes que ce soit pour le haut ou le bas du tableau. Dieu merci, on fait partie des sept premiers donc nos chances sont intactes pour un podium. Il faut travailler davantage dans le calme. Les nouvelles recrues seront d’un apport positif. On espère la contribution du wali qui est disposé à mettre tous les moyens de notre coté pour nous aider pour qu’on puisse bien négocier la deuxième phase.



Pour ce qui est du marché des transferts, quels sont les joueurs libérés durant cette période du mercato ?

Comme vous le constatez, je viens d’arriver ici au site de la Tabacoop, le quartier général de l’USMAnnaba en vue de mettre le cap sur Ain Draham en Tunisie pour effectuer un stage de préparation en prévision de la reprise du championnat. La date du retour sera fixée en fonction du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe d’Algérie.

Donc, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe exactement. Pour le moment, quatre joueurs ont résilié leur contrat. On parle de Ziaya, Chebira, Lebih et Tobbal.



Êtes-vous optimiste quant au défi à relever et capable de faire rêver les fans des Tuniques rouges ?

Bien sur qu’on est optimiste bien que la mission s’annonce très difficile et vu le classement très serré, on va jouer nos chances à fond. Pour le moment, le président est à Alger (ndlr mercredi dernier) en vue de trouver des contacts avec des clubs de l’Algérois. S’agissant des supporters, je leur demande de rester patients et de continuer à soutenir les Tuniques rouges.

B. G.