LIGUEâ€ˆ2, USM Annaba : Des ambitions Ã  la hausse

L’équipe de l’USM Annaba se trouve, depuis mercredi dernier, à Ain Draham en Tunisie où elle effectue un stage de préparation d’une dizaine de jours en prévision de la phase retour de la Ligue-deux professionnelle de football. Ce déplacement en Tunisie represente une opportunité pour le staff technique conduit par Kamel Mouassa d’apporter les corrections nécessaires et de recharger les batteries de ses joueurs.

En dépit d’un bilan jugé moyen, avec au compteur 21 points, l’entraineur Mouassa ne compte pas baisser les bras pour défendre crânement les chances de son équipe à l’accession parmi l’élite, malgré la présence de favoris dans le quarto de tête, en l’occurrence l’ASO Chlef, MC El Eulma, le WA Tlemcen et avec un degré moindre l’USBISKRA. Difficile également d’ignorer Magra, Mostaganem, Relizane et Saida. Il est fort probable que le président du club, Abdelbasset Zaim, rejoigne le groupe à Ain Draham avec les nouvelles recrues dans la perspective de dégager l’ossature d’une équipe à la recherche toujours d’un effectif homogène après la libération de quatre joueurs, deux attaquants et deux défenseurs, Ziaya, Chebira, Lebih et Tobbal. Selon l’entourage du club, l’USM Annaba disputera durant son séjour en Tunisie un match amical contre le CABBA qui se trouve, lui aussi, dans le même centre de préparation. L’USMAn parait armé pour rééditer l’exploit de la saison dernière, étant donné que la problématique des créances a été résolue. Le problème pour les dirigeants usmistes actuellement est de rester concentré sur la stabilité après les rumeurs faisant état de l’arrivée du Francais, Alain Michel, à la barre technique. Il est, par ailleurs , important de préciser que l’équipe de

l’USM Annaba qui ambitionne de jouer les premiers rôles durant la phase retour est dans le vif du sujet à Ain Draham sous la houlette de Kamel Moussa accompagné par le sympathique entraineur des gardien, Salim Mokdad.

B. Guetmi