Coupe Arabe des clubs (8es de finale), Ce soir Ã  19h USM Alger - Al Merreikh (Soudan) : Les AlgÃ©rois croient Ã  la Â« remontada Â»

L’USM Alger sera hôte de la formation soudanaise d’Al Merreikh, pour le compte de la seconde manche des huitièmes de finale de la Coupe arabe des clubs. Cette confrontation de haute facture se déroulera, ce soir à 19h, au stade du 5-Juillet. Au match aller, à Oum Derman, les poulains du coach Thiery Froger se sont inclinés sur le score sans appel de 4 buts à 1.

Le leader du Championnat algérien est ainsi contraint à l’exploit pour espérer passer ce cap. Bien que diminué par l’absence du défenseur central, Chafai, dont le départ se précise de plus en plus, et du portier, Zemmamouche, encore en convalescence, les Rouge et Noir croient dur comme fer à la «remontada». L’USM Alger, qui pourra cette fois ci compter sur ses internationaux, en l’occurrence Chita, Meziani devra inscrire au moins trois buts sans en encaisser pour pouvoir écarter de son chemin cette redoutable équipe soudanaise. Le Congolais, Prince Ibara, ne sera pas de la partie quant à lui. L’attaquant vedette des Unionistes souffre d’une blessure à la cuisse. Ainsi, face à une équipe d’Al Merreikh, pas au mieux de sa forme, notamment après son élimination surprise en Ligue des champions d’Afrique par la modeste formation ougandaise des Vipers SC, les coéquipiers de Benkhessa devront savoir gérer cette empoignade, notamment le début de la partie, ou il va falloir rester vigilant et prendre des risques mesurés pour éviter de se faire surprendre par les coéquipiers du très futé attaquant, Mohamed Abderrahane, auteur d’un triplé à l’aller. Pour composer son onze rentrant et parer aux défections, le technicien français pourra compter sur le duo Cherifi-Benyahia pour composer la charnière centrale. En attaque, Hamia se tient prêt pour remplacer Ibara.

«On aurait bien évidement voulu avoir tout le monde pour cette partie, mais ce n’est pas le cas. Nous avons quelques absences à des postes clés. Nous devons composer avec les éléments qui sont à notre disposition pour cette partie face à Al Merreikh.

À présent, nous avons une meilleure idée sur notre adversaire. Remonter un handicap de trois buts, n’est pas simple. Cependant, tout reste possible en football. Le match sera difficile, même si nous avons durant la préparation de cette confrontation mis en place une stratégie pour tenter de mettre à mal cette équipe Soudanaise. Il va falloir minimiser les erreurs en défense, se montrer plus efficace en attaque et surtout être précis et rapide dans la transmission de la balle au milieu du terrain», a déclaré le coach de l’USM Alger, la veille de la partie. A souligner que la délégation

d’Al Merreikh est arrivée à Alger vendredi, après un long périple.

Rédha M.