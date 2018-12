Vovinam Viet Vodao : Mohamed Djouadj, Ã©lu prÃ©sident de lâ€™Union Arabe

Mohamed Djouadj a été élu président de l'union arabe de Vovinam Viet Vodao, vendredi soir, à Alger, à l'issue du premier congrès de cette nouvelle instance. Par ailleurs, le Jordanien Ahmed Khaled et le Libyen Ahmed Essouni ont été élus respectivement premier et second vice-présidents, au cours des travaux de cette assemblée générale, à laquelle a assisté le premier responsable de la fédération mondiale de ce sport, en l'occurrence le Vietnamien Mai Huu Tin . Pour rappel, Mohamed Djouadj est déjà à la tête de la fédération algérienne et de la confédération africaine de cette discipline. "Je suis très content et honoré pour la confiance placée en ma personne. Le congrès s'est déroulé en deux jours, en présence des présidents de dix pays arabes. L'Irakien, absent à cette réunion, a mandaté un représentant pour prendre part aux travaux. Lors de notre première réunion, nous avons procédé à la création officielle de l'union arabe. Nous avons ainsi adopté les statuts de cette instance et désigné la ville d'Alger pour abriter le siège de l'union. Lors de la seconde journée des travaux, j'ai été élu président de cette instance sportive. Je serait épaulé par deux vice-présidents, un pour l'Afrique et l'autre pour l'Asie", nous a déclaré Mohamed Djouadj après son élection, avant d'aborder le premier tournois international d'Alger de Vovinam Viet Vodao, qui s'est déroulé à la coupole d'Alger, vendredi. "Je suis très satisfait quant au déroulement de cette première édition du tournois d'Alger. Je pense que c'est une réussite totale du point de vue de la participation, de l'organisation et du niveau technique. Onze pays issus de trois continents différents, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ont pris part à cette compétition très relevée. Nous avons enregistré la présence de champions du monde dans différentes spécialités de cette discipline, ainsi que des champions continentaux. Ce qui a rehaussé le niveau de la compétition. Il faut savoir que le Vovinam Viet Vodao comporte trente-cinq spécialités et onze catégories de poids dans les deux sexes. Vu l'engouement qu'a connu ce tournois, je pense que les prochaines éditions seront encore meilleures", nous a indiqué le président de la FAVV. Plus de cent quatre-vingt athlètes, dont soixante étrangers, ont participé à cette compétition mixte.

Rédha M.