Basket-ball / FIBA : Le Grec, Andreas Zagklis, nommÃ© secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral

Le Bureau central de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a décidé à l’unanimité de nommer le Grec, Andreas Zagklis, au poste de secrétaire général de l'instance internationale. Actuellement directeur du département juridique, Zagklis a été engagé en 2016 après avoir passé 9 ans comme conseiller juridique externe. Sa nomination deviendra effective le 8 décembre 2018. De nationalité grecque, Andreas Zagklis, 38 ans, est actif dans le basket-ball depuis plus de 20 ans. «Je suis très content que nous ayons choisi notre quatrième secrétaire général au sein de notre propre équipe de direction.

Véritable homme de basket, Andreas connaît parfaitement notre organisation et il est la personne idéale pour diriger la FIBA en suivant la stratégie établie par le Congrès de la FIBA. Nous sommes convaincus qu’il entreprendra tout pour faire du basketball la communauté sportive la plus populaire du monde», a déclaré le président de la FIBA, Horacio Muratore.

De son côté, Andreas Zagklis a tenu à remercier les membres du Bureau central pour la confiance qu’ils placent en moi, estimant que «la mission est claire, développer notre sport partout dans le monde et unir la communauté du basket.» 3J’accomplirai cette mission en conformité des valeurs et de la riche histoire de la FIBA. La FIBA va continuer à travailler main dans la main avec ses fédérations nationales membres, dans les catégories féminines et masculines, dans ses deux disciplines olympiques ainsi qu’en soutenant le basket-ball en fauteuil roulant», a-t-il ajouté. Le poste de secrétaire général de la FIBA était vacant depuis le décès tragique de Patrick Baumann, le 13 octobre dernier à Buenos Aires. Au cours de sa carrière professionnelle, Zagklis a conseillé joueurs, coaches et clubs.

Il a officié comme assistant au Tribunal Arbitral du Sport lors de trois Jeux Olympiques (2004, 2006 et 2008). Il a travaillé aux côtés d’avocats pionniers dans le sport tels que Pantelis Dedes (Grèce, 2004-2008) et Dirk-Reiner Martens (Allemagne, 2008-2016), avant sa nomination au poste de directeur du département juridique de la FIBA. Il a joué un rôle prépondérant dans le développement du Tribunal arbitral du basket-ball, supervisant des milliers de cas en rapport avec la discipline, ainsi que dans les changements de gouvernance adoptés par le Congrès extraordinaire de la FIBA en 2014.

Il a publié de nombreux articles scientifiques à propos de thèmes tels que la bonne gouvernance, la résolution des conflits et les droits commerciaux dans le sport. Il donne également fréquemment des cours de management du sport aux Universités de Neuchâtel et Zurich en Suisse.