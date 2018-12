Judo, Championnats nationaux (Espoirs / Seniors) : Les nouvelles dates connues

Le championnat national de judo (seniors messieurs et dames) a été reprogrammé les 4-5 janvier 2019 à la salle Harcha-Hacène (Alger), tandis que le championnat national (espoirs messieurs et dames) se déroulera les 28 et 29 décembre courant, à la salle omnisports de Birtouta (Alger), a annoncé vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Les anciennes dates de ces deux compétitions nationales coïncidaient exactement avec celle des prochains Championnats arabes des clubs champions (Juniors/Seniors), prévu du 21 au 24 février 2019 à Marrakech (Maroc), d'où la décision de la FAJ de procéder à cette reprogrammation. Selon la même source, «la date du championnat national cadets, qui devait se dérouler les 22-23 février 2019 à Batna devrait elle aussi subir une modification». A Marrakech, 5 compétitions majeures sont inscrites au programme des prochains championnats arabes des clubs, qui se dérouleront du 21 au 24 février selon l'Union arabe de judo (UAJ).

«Ce grand évènement sportif englobera la 14e édition du championnat arabe des clubs champions (seniors/messieurs), la 6e édition du championnat arabe des clubs champions (dames), la 5e édition du championnat arabe des clubs champions (juniors/garçons), la 5e édition du championnat arabe des clubs champions (juniors/filles) et la 10e édition du championnat arabe Open de Kata» a précisé l'instance arabe dans un bref communiqué. Des invitations «ont déjà été adressées» aux différentes fédérations affiliées à l'Union arabe de judo, a encore précisé la même source dans son communiqué, en précisant que cette anticipation a été «préconisée» pour procurer suffisamment de temps aux pays participants, notamment, pour bien se préparer et pour accomplir les différentes démarches administratives nécessaires, comme l'obtention du visa d'entrée au Maroc.

À signaler aussi que le championnat national (seniors messieurs et dames) sera précédé du championnat national «Kata», qui se déroulera le jeudi, 3 janvier 2019, à la salle Harcha-Hacène.