Ligue II, USM Blida Mourad Lahlou, directeur sportif : Â« Le maintien est encore possible Â»

Récemment installé au poste de directeur sportif du club phare de la Mitidja, Mourad Lahlou, le nahdiste, a accepté la périlleuse mission qui lui est confiée en cette pénible période que traverse le club blidéen, lanterne rouge du championnat de la Ligue 2.

Êtes-vous officiellement installé au poste de directeur sportif de l’USMB ?

On peut dire que oui, je me suis entendu sur l’essentiel avec les responsables du club. Certes, je n’ai encore signé aucun document qui me liera à l’USMB, toutefois, cela va se faire incessamment. Ce n’est pas du tout un problème.



Comment a été décidée votre arrivée au club blidéen ?

Comme tout le monde le sait, l’USMB traverse une crise aigüe et se trouve dans une situation des plus pénibles. Après la relégation la saison dernière de la Ligue-1, voilà que l’équipe vit la même situation complexe en Ligue-2, où elle occupe la peu reluisante dernière place. En contact avec les responsables actuels au sein du club, j’ai voulu apporté mon aide à cette équipe de Blida qui mérite un meilleur sort. C’est dommage que l’USMB, qui représente l’une des plus importantes villes du pays, notamment sur les plans historique, sportif, agricole et industriel ne soit pas mise dans les meilleures conditions de réussite. Je suis de la région et je suis venu pour tenter de contribuer avec les gens de bonne volonté à remettre ce club sur orbite et à la place qui lui sied le mieux.



Votre mission s’annonce des plus complexes. L’USMB ne compte que 6 points au terme de la phase aller. Croyez-vous sincèrement que le maintien soit encore possible ?

Je suis là pour apporter mon aide, mon expérience, mes idées et mon savoir-faire, en toute modestie. Personnellement, je crois qu’en football rien n’est impossible. Il faudra être capable d’enclencher rapidement une dynamique pour permettre à l’équipe d’aligner de bons résultats dès l’entame de la phase retour. Elle pourra ainsi relever la tête, comme l’espère tous les amoureux du club. Je lance d’ailleurs un appel solennel aux supporters pour qu’ils reviennent en force au stade pour soutenir l’équipe et l’aider à essayer de sortir d’affaire. Tout le monde doit-être-là pour entamer l’opération sauvetage.

Oui, on veut bien le croire, mais une équipe qui n’a pu récolter que 6 petits points durant 15 matches, a-t-elle vraiment les moyens de faire mieux par la suite ?

Tout le monde connait les raisons qui ont conduit l’USMB à cette situation. Je dis qu’avec la solidarité de tous, le défi du maintien demeure possible. C’est le moment d’agir, avant qu’il ne soit trop tard. Il faut continuer à y croire. De toutes les manières, il est impératif que l’USMB relève la tête et réussisse une seconde partie de saison honorable.

Il y a l’honneur et les couleurs du club en jeu. On a discuté avec les autorités locales, à leur tête le wali de la ville, et on est en train d’actionner une approche avec les parties qui peuvent contribuer à doter l’USMB des moyens humains, matériels et financiers nécessaires qui lui permettront de sortir la tête de l’eau.



Avez-vous reçu des garanties à ce propos ?

Le wali a assuré qu’il ne peut rester insensible à la situation délicate du club et qu’il fera de son mieux pour l’aider. Quant au reste, les choses sont en cours de discussion.



La question du nouvel entraineur a-t-elle été tranchée ?

Je peux dire que oui. A plus de 90%, c’est Henkouche qui prendra en main la barre technique de l’USMB. C’est le nouvel entraineur ; il a de l’expérience et des compétences. Il est prêt à relever le défi que nous nous attelons tous aussi à relever ensemble. On croit en lui et ce choix a été mûrement réfléchi par la direction du club.



Qu’en est-il de l’opération de recrutement ?

Elle est en cours. Il n’y a pas beaucoup de joueurs sur le marché des transferts en ce moment. On attend les décisions de la CRL pour tenter de ramener quelques bons joueurs, libres, et qu’on estime avoir le potentiel pour apporter un plus à l’équipe.



Mohamed-Amine Azzouz