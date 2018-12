Dans la lucarne : Zetchi lorgne les anciens joueurs

Notre football au niveau de son équipe nationale connaît des hauts et des bas. Les verts ont vécu ces derniers temps un net recul par rapport aux années précédentes et notamment lors du mondial brésilien en 2014. Là, tout baignait presque dans l'huile et nos verts avaient atteint le stade des huitièmes de finale. Une performance jamais réalisée même pas par la grande équipe de 1982 en raison du "scandale d'El Molinon". Depuis, beaucoup d'eau a "coulé sous les ponts". Il faut dire que la "chute" fut des plus brutales. On avait commis quelques erreurs qui ont fait qu'on n'a pas réussi à retrouver notre voie. Un passage à vide qui nous a causé bien des désagréments. Il faut dire que le fait de rater une CAN, mais aussi de ne pas faire partie du gotha du mondial, est quelque chose qui avait fait très mal à notre public qui ne retrouve pas encore sa joie d'antan. Il faut dire, cependant, que l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale depuis le 02 août 2018 est en train de rasséréner un milieu footballistique de plus en plus exigeant. La qualification à la prochaine CAN 2019 avant la dernière journée est en soi une très bonne chose, surtout que la victoire a été obtenue à l'extérieur devant le Togo sur le net score de 4 à 1. Cela fait longtemps qu'on n'avait pas gagné de la sorte. En soi, il s'agit d'une performance qui a fait plaisir à tous et notamment à la FAF. Le président de cette dernière n'a pas manqué de montrer sa satisfaction, mais il n'est pas sur la même longueur d'onde avec certains "faux analystes" qui se cachent derrière cette appellation pour dire n'importe quoi. Généralement, ce sont les anciens joueurs de différents clubs qui se sont transformés, suite à "l'ouverture du champ médiatique" en spécialistes que l'on voit quasi-quotidiennement sur les plateaux-TV. C'est cette frange de personnes qui intéresse le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Il est vraiment inadéquat de voir le taux élevé de déperdition au niveau de nos entraîneurs. Ils sont nombreux qui peuvent activer, mais ils préfèrent, peut-être, la solution de facilité, puisqu'ils ne font que parler de choses techniques, tactiques, mais au fond, dans le concret, ils ne la maîtrisent pas correctement. Et cela a été vérifié par un certain nombre de techniciens qui ont fait le terrain, mais en fin de compte, ils reviennent bredouille. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est l'échec. Car, comme dirait l'adage, "la langue n'a pas d'os". Et c'est ce qui fait dire à Zetchi "qu'on demande aux anciens joueurs de s'impliquer sur le terrain. C'est là qu'il y a le vrai travail et non pas sur les plateaux-TV". C'est-à-dire qu'il en a marre de voir ceux qui se disent "être des hommes qui maîtrisent comme il le faut le football" se confiner dans de «petits studios» pour dire une chose et son contraire dans la même intervention. Le vrai travail, il faut qu'ils le fassent sur le terrain qui est le seul qui peut être porteur, mais aussi faire la différence entre le "bon grain de l'ivraie". Le reste ce ne sont que des paroles qui n'ont aucune influence sur le cours de l'histoire. C'est le message que le président de la FAF veut faire passer et inciter ces anciens joueurs qui affirment qu’ils possèdent la "science diffuse" en matière de football à faire leurs preuves, surtout que la plupart d'entre eux sont encore capables de courir et sauter. C'est le moment de le prouver sur un «rectangle vert» comme les joueurs qui sont encore actifs sur un terrain de football et ce, quelle que soit la nature de la pelouse en tartan ou en gazon naturel. Il n'y a que le travail qui paye !

Hamid Gharbi