Grand angle : Logique dâ€™Etat contre action humanitaire

C’est peut-être juste une coïncidence, mais elle en dit long sur l’état d’esprit qui prévaut aujourd’hui dans le monde occidental. Ainsi à la veille de la tenue au Maroc du sommet devant aboutir à l’adoption du Pacte de l'ONU sur les migrations, Médecins Sans Frontières (MSF) et SOS Méditerranée ont annoncé l'arrêt contraint des opérations de leur navire humanitaire, Aquarius, devenu le symbole de la crise européenne autour de l'accueil des migrants. «Aujourd'hui se referme une parenthèse ouverte après le naufrage de Lampedusa, qui avait causé la mort de plus de 360 personnes» le 3 octobre 2013, a affirmé un membre de MSF, en rappelant que ce drame survenu près de cette petite île italienne avait entraîné le lancement du vaste dispositif Mare Nostrum par la marine italienne pour venir en aide aux naufragés. Un arrêt qui intervient alors que le Pacte de l’ONU est attaqué de toutes parts. Pour preuve depuis son adoption, à New York en juillet par tous les pays membres de l'organisation onusienne, à l'exception des Etats-Unis, les retraits ou reports de décision se multiplient, jetant une ombre sur le sommet prévu demain à Marrakech. Pourtant ne cesse-t-on de préciser ce «Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières» recense des principes et des droits déjà existants (défense des droits de l'Homme, des enfants) et formule 23 objectifs pour aider les pays à faire face aux migrations, en facilitant l'information, l'intégration des migrants, l'échange d'expertises. Plus encore, il est, souligne-t-on, «juridiquement non contraignant» et réaffirme même le «droit souverain des Etats» à définir leur politique migratoire. Ces arguments avancés par ses partisans n’empêchent pas ses détracteurs de mettre en avant leur propre argumentation à l’ère de la remise en cause du multilitéralisme. «Nous ne pouvons soutenir un "Pacte" ou un processus qui impose ou qui a la potentialité d'imposer des directives internationales, des normes, des attentes ou des engagements qui pourraient s'opposer à notre capacité à prendre des décisions dans les meilleurs intérêts de notre nation et de nos citoyens», affirment, sans surprise, les Etats-Unis. Pour Washington le terme de «pacte induit des obligations légales» que l’administration Trump n’est pas disposée à assumer. En fait, le Pacte de l’ONU risque d’être sacrifié sur l’autel de la logique d’Etat qui tend à s’imposer au détriment de toutes les valeurs humanitaires qui ont guidé le monde occidental et ont fait sa «grandeur». L'idée, rappelle l’ONG MSF, prévalait en 2013 «que le sauvetage est une activité noble, et qu'on ne peut se satisfaire de voir des gens mourir en mer». Mais depuis les considérations électorales ont pris le dessus.

Nadia K.