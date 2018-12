Pourparlers inter-yÃ©mÃ©nites en SuÃ¨de : Peu de progrÃ¨s mais lâ€™espoir reste de mise

Les pourparlers inter-yéménites entamées jeudi à Rimbo, en Suède, sous l’égide du médiateur de l’ONU, Martin Griffiths, pour renouer le dialogue et tenter de mettre fin au conflit n’ont pas connu de progrès, en raison des exigences avancées par les deux parties, mais «l’espoir d’alléger les tensions et les souffrances des Yéménites est maintenu, ont rapporté des médias.

Trois jours après le début des consultations, arrachées par l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, qui agit comme médiateur, les deux parties campent sur leurs positions et menacent de reprendre les combats, alors la crise humanitaire s’accentue et touche plus de 20 millions de personnes, selon un rapport de l’ONU diffusé samedi. Dans un communiqué commun, les agences de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds pour l’enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM), ont alerté la communauté internationale sur le fait que 20 millions de Yéménites sont en situation d’insécurité alimentaire», évoquant «la pire crise humanitaire au monde». Dans ce contexte, le négociateur en chef du mouvement «Ansarullah» (Houthis), Mohamed Abdulsalam, s’est dit, samedi, favorable pour la formation d’un gouvernement de «transition» avec la participation de «tous les partis politiques» au Yémen. S’exprimant en marge des pourparlers de paix en cours en Suède, le négociateur en chef des Houthis a ajouté que la ville côtière de Hodeidah devrait être déclarée «zone neutre». Les Houthis contrôlent, depuis 2015, les principales villes du pays, notamment la capitale Sanaa et le port de Hodeidah, surplombant la mer Rouge. «Les Houthis acceptent l’idée que les Nations unies jouent un rôle à l’aéroport international de Sanaa dans le cadre des efforts pour sa réouverture», a souligné Mohamed Abdulsalam, cité par les mêmes sources. Toutefois, une représentante du gouvernement yéménite a accusé les éléments Houthis de «ne pas être sérieux» dans la recherche d’un règlement politique au conflit. «L’expérience définit les attentes et d’expérience je dirais que non, ils ne sont pas sérieux», a déclaré à la presse Rana Ghanem, une membre de la délégation yéménite, assurant toutefois que «l’espoir est d’aider à alléger les tensions et les souffrances des Yéménites». Mme Ghanem a indiqué, en outre, que les délégations ne s’étaient pas encore rencontrées directement, mais avaient pu échanger de façon «informelle» dans les salons du centre de conférences où se tiennent les pourparlers. Parmi les dossiers à l’étude figurent la situation sociale et économique catastrophique du pays, l’ouverture de corridors humanitaires, l’application d’un accord sur l’échange de prisonniers conclu cette semaine, la réouverture de l’aéroport de la capitale Sanaa et le contrôle de la ville portuaire de Hodeida (ouest) par où transite l’essentiel de l’aide humanitaire.

Le gouvernement yéménite a exigé, quant à lui, le «retrait intégral» des forces du mouvement Houthis du port de Hodeida, accusant les éléments d’Ansarullah d’utiliser cette infrastructure pour «importer des armes». «Le port doit retourner sous le contrôle de l’administration qui le dirigeait en 2014», a indiqué le ministre des Affaires étrangères yéménite, Khaled al-Yémani, alors que les Houthis ont insisté, quant à eux, sur la réouverture de l’aéroport de la capitale Sanaa au trafic civil et la levée de l’embargo aérien décrété par l’Arabie saoudite, assurant le commandement de la coalition arabe qui intervient au Yémen. Toutes les tentatives pour mettre fin au conflit yéménite qui dure depuis quatre ans ont jusqu’ici échoué, tandis que la communauté internationale s’attend à des progrès à l’occasion des consultations en Suède saluant jeudi un début «promoteur».



Près de 1.500 victimes civiles entre août et octobre dernier



Le conflit a fait près de 1.500 victimes civiles entre août et octobre de cette année, selon le mécanisme de protection de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans ce pays. «Cela signifie en moyenne 123 morts et blessés civils chaque semaine au cours de cette période», a déclaré Shabia Mantoo, porte-parole du HCR lors d’un point de presse ce vendredi à Genève. Selon les données publiées dans le dernier rapport de surveillance sur l’impact des civils (CIMP), environ 670 incidents de violence armée ont fait 1.478 victimes civiles en un trimestre. Sur ce total, 33% étaient des femmes et des enfants, dont 217 tués et 268 blessés. Au Yémen, les maisons et les hôpitaux ne sont pas épargnés par les violences. Selon le HCR, 23% de tous les morts et blessés (336 victimes civiles) au cours de cette période ont été signalés dans des maisons. Les attaques contre les infrastructures sanitaires et les premiers intervenants ont également fait 154 victimes parmi les civils, tandis que les attaques contre des autobus et des véhicules ont fait 316 victimes.

«Chaque nouvelle journée du conflit inflige de nouvelles souffrances à une population civile déjà meurtrie et à bout de force», a ajouté la porte-parole de l’agence onusienne. De façon générale, le nombre total des victimes est principalement lié par l’intensification des hostilités sur les lignes de front actives au Yémen et par les incidents faisant de nombreuses victimes. Le HCR précise que les gouvernorats de Saada et de Hodeïda, qui sont des foyers de conflit, ont été les plus touchés par les pertes en vies humaines au cours de cette période. Toutefois, 26 incidents impliquant au moins dix civils tués ou blessés représentaient plus de la moitié des victimes de toutes les victimes en général dans ce pays. Selon les données des Nations unies et reprises par le HCR, plus de 65.000 Yéménites ont été tués ou blessés dans le conflit, dont 16.000 morts parmi les civils. Près de quatre années de conflit ont débouché sur la pire crise humanitaire au monde avec 22 millions de personnes, soit 75% de l’ensemble de la population du pays, qui ont maintenant besoin d’assistance ou de protection.