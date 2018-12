Le prÃ©sident iranien Hassan Rohani : Â«Les sanctions amÃ©ricaines relÃ¨vent du terrorisme Ã©conomique Â»

Les sanctions américaines "injustes" contre l'Iran relèvent du "terrorisme économique", a affirmé samedi le président Hassan Rohani lors d'une conférence régionale à Téhéran. "Les sanctions américaines injustes et illégales contre (...) l'Iran constituent un exemple clair de terrorisme", a déclaré M. Rohani dont le discours était retransmis à la télévision. Le président iranien s'exprimait lors d'une conférence sur la lutte contre le "terrorisme" à laquelle participent les présidents des parlements d'Afghanistan, de Chine, du Pakistan, de Russie et de Turquie.

"Le terrorisme économique vise à créer la panique dans l'économie d'un pays et à faire peur à d'autres Etats" pour les empêcher d'investir dans le pays visé par les sanctions, a ajouté M. Rohani. "Nous faisons face à un assaut global qui ne menace pas seulement notre indépendance et notre identité mais aussi qui cherche à rompre nos relations de longue date" avec d'autres pays, a-t-il dit encore. Les Etats-Unis ont quitté unilatéralement en mai l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 à Vienne entre Téhéran et plusieurs grandes puissances. L'administration de Donald Trump a par la suite rétabli des sanctions américaines, notamment contre le secteur énergétique.