Table ronde sur le conflit du Sahara occidental : Lâ€™UE se dit Â«prÃªteÂ» Ã  contribuer Ã  crÃ©er un climat Â«positifÂ»

L'Union européenne (UE) s'est dit vendredi "prête" à contribuer aux mesures susceptibles de créer un climat "positif" pour le règlement du conflit du Sahara occidental.

«L'Union européenne est prête à contribuer aux mesures susceptibles de créer un climat positif pour les discussions, traduisant ainsi notre soutien total aux efforts de l'ONU», a affirmé la porte-parole de l'UE, Maja Kocijancic, dans une déclaration, suite à la tenue, mercredi et jeudi à Genève, de la table-ronde sur le conflit du Sahara occidental.

«La tenue de la première table ronde de Genève sur le Sahara occidental les 5 et 6 décembre a été la première réunion en six ans de discussions directes», a-t-elle rappelé, soulignant que «cela témoigne des efforts renouvelés entrepris par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et son Envoyé personnel, Horst Köhler, pour résoudre le différend au Sahara occidental et réunir les parties et les voisins dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel».

Pour l'Union européenne, la participation de toutes les délégations et l'annonce d'une deuxième réunion au premier trimestre de 2019 «montrent que tous les participants se disent prêts à poursuivre leur engagement sous les auspices de l'ONU». «Il faut utiliser cet élan et poursuivre activement les discussions dans un esprit de compromis. Les entretiens de Genève ont à juste titre mis l'accent sur des questions essentielles telles que la coopération régionale, la création d'emplois, le développement régional, la stabilité et la sécurité ainsi que la jeunesse», a estimé la porte-parole de l'UE.

La table ronde, initiée par l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a regroupé les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et les deux pays et voisins et observateurs, l'Algérie et la Mauritanie



La France se félicite



La France s'est félicitée vendredi du «bon déroulement» de la table ronde sur le Sahara occidental, organisée mercredi et jeudi à Genève, soulignant que les discussions se sont déroulées dans un «état d'esprit constructif».

«La France se félicite du bon déroulement de ces discussions, dans un état d'esprit constructif, ainsi que de l'engagement des quatre délégations à recevoir une nouvelle invitation de M. Köhler en vue d'une deuxième table ronde au premier trimestre 2019», a indiqué la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von der Muhll, dans une déclaration publiée vendredi soir.

Elle a également indiqué que la France salue la tenue de cette table ronde «préliminaire» qui «a permis de réunir, pour la première fois depuis dix ans, les quatre délégations afin de faire le point sur les derniers développements, d'aborder les questions régionales et de discuter les prochaines étapes du processus politique».

A cette occasion, la France a réitéré son «plein soutien» aux efforts de l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Horst Köhler, «en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement agréée au Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». La dernière résolution du Conseil de sécurité (2440), adoptée le 31 octobre dernier, avait enjoint, rappelle-ton, le Maroc et le Front Polisario de reprendre les négociations «sans préconditions et de bonne foi» en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.