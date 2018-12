2e anniversaire de la disparition de Mohamed Tahar Fergani : Constantine se souvient

C’est au niveau du théâtre qui porte son nom que le ministère de la Culture a choisi de rendre hommage au regretté rossignol de Constantine, cheikh Mohamed Tahar Fergani, disparu le 7 décembre 2016, après une carrière longue de 70 ans, au cours de laquelle il s’était imposé comme le maître incontesté du malouf, genre classique héritier de la tradition musicale arabe. Dans son allocution inaugurale, le représentant du ministre de la Culture, Abdelkader Bendamèche, président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), a qualifié le défunt cheikh de « véritable pyramide de l’art, qui a gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire de la musique algérienne». Dans une salle pleine comme un œuf, où l’on pouvait constater, en sus des officiels et du public, la présence de nombreux artistes locaux et nationaux, qui ont tenu à se déplacer à Constantine, à l’image d’Abdelhamid Bouzaher et Mohamed Mahboub, l’orateur a apporté son témoignage personnel sur Fergani : «Je l’ai bien connu, et je suis conscient de la place qu’il mérite dans l’histoire culturelle nationale. Différents facteurs ont contribué à cela, notamment la dimension civilisationnelle de la ville de Constantine, le fait qu’il appartienne à une lignée d’artistes, entre autres son père Hamou et son frère Zouaoui, et enfin, le fait qu’il ait fréquenté des sommités du malouf, à l’instar d’Abderrahmane Kara Baghli, dit Baba Abeïd, cheikh Hassouna Ali Khodja, Amraoui Missoum d’Alger et d’autres, qui ont contribué à polir son immense talent, et lui de laisser un patrimoine énorme, lequel dénote les efforts consentis afin de préserver le legs musical d’Andalousie ». De son côté, le wali Abdessamie Saïdoun a affirmé que la célébration concernait autant le regretté maître que Constantine, la cité bimillénaire, et le malouf, genre musical ayant fait sa place sur le plan national et arabe. Dans ce contexte, le chef de l’exécutif a proposé d’institutionnaliser le 7 décembre comme journée nationale du malouf. Les présents ont eu droit à un film documentaire, réalisé par Ali Aissaoui, et retraçant le parcours de Fergani, de même qu’ils ont assisté à des reprises de standards de musique citadine constantinoise popularisés par le cheikh, et exécutés par son neveu Adlène, ainsi que par son fils Salim. Ce dernier, ému, a déclaré : « c’est un jour historique, Hadj Mohamed Tahar Fergani a été un père pour tous les Constantinois, et ceux-ci doivent se remémorer tout ce qu’il a donné à la ville et à la culture ». Il est à signaler que le président de la République a été honoré par la famille Fergani, qui lui a remis une précieuse montre à gousset ayant appartenu au cheikh, afin de marquer sa gratitude pour son appui à la promotion des arts et de la culture.

Issam B.