Lâ€™entrefilet : RÃ©sisterâ€¦ ou mourir

A l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une exposition collective de grands artistes plasticiens s'ouvrira demain à Oran sous le slogan : "Djazair El Khouloud" (Algérie éternelle). Une collection de tableaux sur le long combat des Algériens sera exposée aux visiteurs qui assisteront à une conférence autour du rôle de la troupe artistique du FLN.

Initiative de taille qui retracera aux jeunes générations les minutes de cette journée de feu et de sang qui a marqué des quartiers de la capitale. Les rues tonnent toujours du sifflement des balles à Belcourt, Diar el Mahçoul, Salembier, El Harrach, Kouba, Birkhadem, Diar el Ada, la Casbah et Climat de France. Les slogans scandés ce jours-là font toujours écho dans les murs de la ville : "Vive le FLN", "le FLN vaincra" et "Algérie indépendante". Les centaines de martyrs qui tombèrent sous la haine des colons ont abreuvé les trottoirs de la cité.

Louable initiative donc qui, espérons-le, transmettra aux visiteurs l’esprit d’un peuple qui refusa les chaines et décida de résister… ou mourir.

K. M.