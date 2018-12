Arabia, de Affonso UchÃ´a et JoÃ£o Dumans, en lice au FICA : Le journal dâ€™un travailleur au BrÃ©sil

Baptisé « Arabia », ce film fiction de 96 minutes, a été projeté à la salle Ibn Zaydoun de Riadh El Feth, dans la soirée du vendredi dernier, et ce à la septième journée de la 9e édition du film international du cinéma d’Alger (FICA) dans le cadre des compétions de ce dernier. « Arabia » est une fiction qui relate l’histoire de André, jeune adolescent qui vit avec son frère cadet dans le quartier de Ouro Preto, à Minas Gerais, juste à côté d’une ancienne usine d’aluminium. réalisée par les deux brésiliens Affonso Uchôa et João Dumans, ces deux derniers vont avec leur caméra à la rencontre de ces fratries éphémères d’ouvriers qui se forment et se défont au fil des chantiers et de leurs errances. La caméra effleure leurs visages, attrape leurs mains et leurs pieds, souvent dans la douceur d’un clair-obscur, capte leurs confidences comme leurs silences. Des parties de corps comme si ces êtres étaient fragmentés, éclatés. Contrairement à l’usine d’aluminium, monumental organisme qui, jour et nuit, dégorge fumées, bruits et lumière, jusqu’à cette poussière que le doigt d’André cueille sur l’appui de la fenêtre qu’il ouvre chaque matin. L’usine qui domine ville et nature, s’impose comme un reproche à tous ces gens qui restent là juste à fumer une cigarette. Une usine ogre qui mange ses hommes, même jeunes, comme Cristiano tombé au front de la productivité. Un jour, un ouvrier est victime d’un accident à l’usine. C’est Cristiano, un étranger du quartier au passé houleux. André découvre alors un mystérieux carnet. Il comprend que Cristiano a commencé à écrire ce carnet dans le cadre de l’atelier théâtre de l’usine, où l’on a demandé aux ouvriers de raconter quelque chose de leur vie. Depuis, Cristiano n’a jamais cessé d’écrire. Comme dans un conte de fées, le film se fractionne et nous plonge au cœur de son histoire. Ainsi, le journal de Cristiano demeure le fil rouge du film. Un scénario habile qui mêle plusieurs niveaux de narration et permet au récit d’échapper au piège naturaliste. C'est Cristiano lui-même qui nous présente les personnages qu’il rencontre comme ces deux enfants qui ouvrent le film, livrés à eux-mêmes dont les parents sont aussi sur les routes, comme l’infirmière au grand cœur ou encore Bretto, le militant syndicaliste des plantations d’orangers. On fait aussi connaissance avec Ana, la femme que Cristiano aime et avec laquelle il pourra peut-être faire sa vie, et avec ses compagnons de travail. Dans cette fiction de 1 heure 36 minutes, la lutte est omniprésente, mais sourde, l’histoire d’un proche dont le combat, la tâche ont englouti la vie.



Sihem Oubraham